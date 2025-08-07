Andrzej Duda ma objąć nową posadę. Kadencja trwa aż 8 lat! Pilna wiadomość

Andrzej Duda na prezydenckiej emeryturze. Teraz trafi do MKOl?

Karol Nawrocki w środę, 6 sierpnia został nowym prezydentem Polski. Po oficjalnym zaprzysiężeniu na prezydencką emeryturę udał się Andrzej Duda, ale Głowa Państwa nie zamierza próżnować. Dzień po ustąpieniu ze stanowiska pojawiły się bardzo ważne informacje w jego sprawie. Andrzej Duda, według RMF FM, jest rozpatrywany do członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.

„Kandydatura byłego prezydenta jest obecnie rozpatrywana przez komisję opiniującą MKOl-u. Warto zaznaczyć, że członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego są wybierani na 8-letnią, odnawialną kadencję. Organizacja ma zaakceptować tę kandydaturę już podczas następnej, corocznej sesji komitetu” - informuje dziennikarz Jakub Rybski z RMF FM.

Obecnie członkinką Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest Polka Maja Włoszczowska, która trafiła do światowej organizacji w 2021 roku.

Czym jest członkostwo w MKOl?

Aby dołączyć do grona członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, kandydat musi zostać wybrany przez Sesję MKOl większością oddanych głosów. Organizacja sama wskazuje osoby, które uzna za posiadające odpowiednie kwalifikacje – mogą to być zarówno aktywni lub byli sportowcy, szefowie i działacze międzynarodowych federacji sportowych czy organizacji uznanych przez MKOl, jak i osoby niezwiązane bezpośrednio ze światem sportu.

Członkowie MKOl formalnie reprezentują Komitet w swoich krajach, a nie odwrotnie – nie są więc delegatami państw. Spotykają się na Sesji, będącej najwyższym organem MKOl, którego decyzje są ostateczne.

Kadencja członka trwa osiem lat i może być odnawiana. Obowiązuje limit wieku – co do zasady 70 lat, z wyjątkiem osób dokooptowanych w latach 1966–1999 (limit 80 lat). W szczególnych przypadkach Sesja może, na wniosek Komitetu Wykonawczego, przedłużyć członkostwo maksymalnie o cztery lata.