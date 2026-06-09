Dzieci aktywne fizycznie częściej wybierają prawidłową dietę. Sport i edukacja żywieniowa kluczem do stylu życia wspierającego zdrowie

– Nestlé Cup jest finałowym wydarzeniem naszego flagowego programu „Lekkoatletyka dla każdego”, który działa już od ponad 10 lat. Dzięki niemu zaszczepiliśmy w młodych ludziach lekkoatletykę – królową sportu. Naszym celem jest pokazanie, że to fantastyczny sport dla każdego: niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej – mówi agencji Newseria Małgorzata Hołub-Kowalik, wiceprezeska Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Pierwsza edycja ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla każdego!” (Ldk!) odbyła się w 2014 roku. Od tego czasu ponad 1 mln dzieci wzięło udział w bezpłatnych zajęciach sportowych. Co roku dzieci i młodzież z całej Polski trenują regularnie przez wiele miesięcy w dużych i małych miejscowościach, a najlepsze zespoły z każdego województwa spotykają się w ogólnopolskim finale. Zdaniem ekspertów daje to im motywację do dalszego rozwoju i zaszczepia takie cechy jak wytrwałość i zaangażowanie. Daje wiarę w to, że regularna aktywność przynosi wiele korzyści i dobrze wpływa na samopoczucie.

– W ramach programu ponad 10 tys. dzieci regularnie trenuje lekkoatletykę pod okiem wykwalifikowanych trenerów, żeby później rywalizować w finale Nestlé Cup – w tym roku we Włocławku spotkało się ok. 500 dzieci. Tu nie do końca chodzi o samą rywalizację, ale o pokazanie sportowych emocji i tego, że lekkoatletyka jest cudownym sportem – podkreśla Małgorzata Hołub-Kowalik. – Dzieci mają się nią bawić, czerpać z tego przyjemność. Dzięki programowi mogą poznać różne dyscypliny lekkoatletyczne. Przy okazji wyławiamy młode talenty, takie jak Klaudia Kazimierska czy Pia Skrzyszowska.

Edukacja żywieniowa jako integralny element treningu

Integralnym elementem projektu są warsztaty żywieniowe, podczas których młodzi ludzie zdobywają wiedzę na temat zbilansowanej diety i właściwego nawodnienia.

– W programie „Lekkoatletyka dla każdego!” zostaje zapewniony rozwój na wielu płaszczyznach, również edukacja w zakresie odżywiania. To jest bardzo istotne dla dzieci i młodzieży, żeby budować właściwe nawyki żywieniowe, które będą przydatne zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym – mówi lekkoatletka Klaudia Kazimierska.

Zdaniem sportowców motywacja jest bardzo ważna, szczególnie na początkowym etapie. Dziecko na starcie potrzebuje zobaczyć, że sport może być przygodą, okazją do poznania ludzi i sprawdzenia siebie. Najważniejsze jest to, aby ruch stał się czymś naturalnym i dawał satysfakcję.

– Największą motywacją do uprawiania sportu powinno być przede wszystkim zdrowie. Aktywność fizyczna pomaga nam czuć się zdrowym i być w dobrej formie. Ale jest również wiele społecznych korzyści takich jak nawiązywanie znajomości i zwiedzanie nowych miejsc – uważa Klaudia Kazimierska.

– Młodzież w dzisiejszych czasach potrzebuje tego, żeby pokazać im, że ruch jest bardzo ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Na co dzień mają dużo bodźców z ekranów, otaczają ich wszechobecne niezdrowe przekąski, prowadzą siedzący tryb życia. My poprzez ten program i przez to, że łączymy pokazanie sportowego, aktywnego stylu życia z prawidłowym żywieniem, staramy się trafiać do młodych ludzi – mówi Małgorzata Hołub-Kowalik.

Nawyki żywieniowe dzieci a realny wpływ rodziców na codzienne wybory

Jak wynika z raportu „Wybory żywieniowe dzieci i młodzieży – co na nie wpływa?”, przygotowanego przez Nestlé Polska, Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, bardziej wysportowane dzieci podejmują lepsze decyzje żywieniowe: częściej jedzą śniadanie przed wyjściem do szkoły, zabierają ze sobą drugie śniadanie oraz wybierają wodę zamiast słodzonych napojów.

– Głównym wnioskiem z raportu #zacznijodlekkiej jest to, że dzieci, które są aktywne fizycznie, automatycznie mają lepsze nawyki żywieniowe. Częściej i szybciej zaczynają rozumieć, że to, co jedzą, ma realny wpływ na to, jak funkcjonują, jak się koncentrują na lekcjach, jak potem wygląda ich aktywność sportowa czy wydolność – wyjaśnia Joanna Łukasiak-Chełstowska, ekspertka ds. żywienia w Nestlé Polska.

Badanie przeprowadzone wśród dzieci wskazuje, że najczęściej zabierają one do szkoły śniadaniówkę złożoną z kanapki lub kanapki i owocu. Jedynie co 10. nastolatek deklaruje uwzględnianie warzyw. Dla 2/3 dzieci drugie śniadanie przygotowują rodzice, a ok. 20 proc. robi je samodzielnie.

– To rodzic jako edukator i – można powiedzieć – pierwszy influencer oraz to, co trafia do domowej lodówki, mają największy wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Rodzic powinien pokazywać dzieciom, jak komponować posiłki, jak one powinny wyglądać i zachęcać dzieci do wspólnego ich przygotowania – wskazuje Joanna Łukasiak-Chełstowska. – Same suche fakty bez poparcia ich działaniem będą przynosiły krótkotrwały efekt. To, co rodzic robi i jaki styl życia prowadzi, będzie najlepiej kształtowało nawyki żywieniowe dzieci. One uczą się poprzez obserwacje.

Młodsze dzieci w wieku 10–11 lat częściej jedzą śniadanie w domu, zabierają drugie śniadanie do szkoły, a posiłki przygotowują im rodzice. Starsze dzieci (12–13 lat) natomiast częściej pomijają śniadania, samodzielnie decydują o jedzeniu, a także sięgają po mniej wartościowe przekąski.

– Edukacja powinna być dostosowana do wieku dzieci. Młodsze można zaangażować w bardzo proste prace kuchenne podczas przygotowywania posiłków, a z kolei nastolatków można zainspirować w inny sposób. Na przykład zachęcić do poszukiwania przepisów na fajne danie w mediach społecznościowych lub do samodzielnych zakupów – tłumaczy ekspertka ds. żywienia w Nestlé Polska.

Zbilansowana dieta młodego sportowca – złota zasada 80/20 i brak presji

Jak podkreśla, żywienie dzieci nie powinno się opierać na presji czy zakazach, ale na edukacji, regularności i budowaniu dobrych wyborów krok po kroku.

– Dieta młodego sportowca tak naprawdę nie jest restrykcyjna. Chodzi o prawidłowe żywienie, dostosowanie się do kilku uniwersalnych zasad: regularności i indywidualnego podejścia w planowaniu posiłków, dopasowanie ich do rytmu dnia czy liczby treningów. Odżywianie powinno być różnorodne, pozwalające pokryć zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne – wyjaśnia Joanna Łukasiak-Chełstowska. – W diecie może być też miejsce na trochę mniej zdrowe przekąski czy słodycze. 80 proc. to powinna być zbilansowana dieta, a 20 proc. to przestrzeń na tzw. przyjemności żywieniowe.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dieta nastolatków powinna być zróżnicowana, oparta na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych i źródłach białka, przy jednoczesnym ograniczeniu cukru, soli i żywności wysoko przetworzonej. Podkreśla także znaczenie regularnych posiłków, w tym codziennego spożywania śniadania, które sprzyja lepszej koncentracji, kontroli apetytu i ogólnie zdrowszym wzorcom żywieniowym.

Źródło: Newseria