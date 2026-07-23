Polak wicemistrzem świata! Klęska Klaudii Zwolińskiej na MŚ

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-23 22:47

Wspaniałe wieści z mistrzostw świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City w USA! Reprezentant Polski Michał Pasiut został wicemistrzem świata w konkurencji K1. To największy sukces w karierze 35-latka. Wcześniej tytułu wywalczonego przed rokiem nie obroniła Klaudia Zwolińska.

Kajakarz Michał Pasiut manewruje na wzburzonej wodzie podczas zawodów. O jego sukcesie na MŚ czytaj w SE Supersport.
Autor: ART SERVICE Michał Pasiut
  • Michał Pasiut wywalczył srebrny medal MŚ w kajakarstwie górskim.
  • Polak już w półfinale uzyskał świetny 3. czas, a w finale popłynął jeszcze lepiej.
  • Wcześniej w finale K1 kobiet nieudany start zaliczyła broniąca tytułu Klaudia Zwolińska, która zajęła 10. miejsce.

Michał Pasiut wicemistrzem świata, Klaudia Zwolińska nie obroniła tytułu MŚ

Michał Pasiut został niespodziewanym bohaterem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim. Eliminacje w Oklahoma City przeszło czworo Biało-Czerwonych, a na czwartek (23 lipca) zaplanowano półfinały i finały w K1. Kibice największe nadzieje pokładali w Klaudii Zwolińskiej, która przed rokiem wróciła z MŚ z trzema medalami, ale tym razem to mężczyźni zapewnili większe emocje.

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Klaudia Zwolińska - sportowiec roku 2025
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Już w półfinale Pasiut błysnął formą, przechodząc dalej z trzecim wynikiem 85,38 s. Do finału awansował także 10. Dariusz Popiela, a z dalszej rywalizacji odpadł Mateusz Polaczyk, który był czwarty we wtorkowych eliminacjach. Medalowy wyścig z udziałem dwóch Polaków zapowiadał się więc pasjonująco.

W najważniejszym starcie Pasiut popłynął piorunująco i poprawił swój czas z półfinału o ponad sekundę! Rezultat 84,34 s dał mu srebrny medal, lepszy był tylko fenomenalny Czech Jakub Krejci (83,65). Brąz wywalczył Włoch Giovanni de Gennaro, który był wolniejszy od Polaka o blisko sekundę (85,27). Dariusz Popiela zajął ostatecznie 9. miejsce, tracąc do podium blisko 4,5 sekundy.

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Wspomniana wcześniej Klaudia Zwolińska świetnie wypadła w czwartkowym półfinale K1, notując trzeci czas, ale w finale poszło jej zdecydowanie gorzej. Dwukrotna mistrzyni świata z zeszłego roku tym razem zajęła w swojej koronnej konkurencji dopiero 10. miejsce ze stratą ponad 3 sekund do podium.

Tegoroczne mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.

Powitanie Klaudii Zwolińskiej w Nowym Sączu
KLAUDIA ZWOLIŃSKA
KAJAKARSTWO GÓRSKIE