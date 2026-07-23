Polak wicemistrzem świata! Klęska Klaudii Zwolińskiej na MŚ

Michał Pasiut wywalczył srebrny medal MŚ w kajakarstwie górskim.

Polak już w półfinale uzyskał świetny 3. czas, a w finale popłynął jeszcze lepiej.

Wcześniej w finale K1 kobiet nieudany start zaliczyła broniąca tytułu Klaudia Zwolińska, która zajęła 10. miejsce.

Michał Pasiut wicemistrzem świata, Klaudia Zwolińska nie obroniła tytułu MŚ

Michał Pasiut został niespodziewanym bohaterem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim. Eliminacje w Oklahoma City przeszło czworo Biało-Czerwonych, a na czwartek (23 lipca) zaplanowano półfinały i finały w K1. Kibice największe nadzieje pokładali w Klaudii Zwolińskiej, która przed rokiem wróciła z MŚ z trzema medalami, ale tym razem to mężczyźni zapewnili większe emocje.

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Już w półfinale Pasiut błysnął formą, przechodząc dalej z trzecim wynikiem 85,38 s. Do finału awansował także 10. Dariusz Popiela, a z dalszej rywalizacji odpadł Mateusz Polaczyk, który był czwarty we wtorkowych eliminacjach. Medalowy wyścig z udziałem dwóch Polaków zapowiadał się więc pasjonująco.

W najważniejszym starcie Pasiut popłynął piorunująco i poprawił swój czas z półfinału o ponad sekundę! Rezultat 84,34 s dał mu srebrny medal, lepszy był tylko fenomenalny Czech Jakub Krejci (83,65). Brąz wywalczył Włoch Giovanni de Gennaro, który był wolniejszy od Polaka o blisko sekundę (85,27). Dariusz Popiela zajął ostatecznie 9. miejsce, tracąc do podium blisko 4,5 sekundy.

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Wspomniana wcześniej Klaudia Zwolińska świetnie wypadła w czwartkowym półfinale K1, notując trzeci czas, ale w finale poszło jej zdecydowanie gorzej. Dwukrotna mistrzyni świata z zeszłego roku tym razem zajęła w swojej koronnej konkurencji dopiero 10. miejsce ze stratą ponad 3 sekund do podium.

Tegoroczne mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.

Michał Pasiut wicemistrzem świata w slalomie kajakowym w konkurencji K1 ‼️ Nasz zawodnik w finale przegrał tylko z Jakubem Krejcim 🇨🇿.Dziś nie udało się Klaudii Zwolińskiej, ale swój medal ma Pasiut. Jesteśmy mocni 💪W finale był też Dariusz Popiela, który uplasował się na… pic.twitter.com/irZ0F8XEW0— Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) July 23, 2026

Slalom kajakowy Klaudia Zwolińska zajęła 10. miejsce w finale K1 w mistrzostwach świata w Oklahomie. Polka traci miano mistrzyni świata. A wygrała Jessica Fox 🇦🇺 - obiektywnie najlepsza zawodniczka w historii. A Klaudia odbije sobie wszystko w 🇺🇸.#icfcanoe pic.twitter.com/0Wi8gE10rr— Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) July 23, 2026