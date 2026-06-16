Ponad 7000 dzieci wzięło udział w tegorocznych Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie to cykl wydarzeń organizowanych od 2022 roku dla dzieci szkolnych, które na co dzień nie mają styczności z Królową Sportu. W tym roku imprezy organizowane pod tym szyldem w ciągu czterech majowych tygodni odwiedziły szesnaście województw. Na starcie w każdym z nich pojawiały się setki młodych ludzi, a tegoroczny cykl charakteryzował się też tym, że w porównaniu do minionych edycji odwiedzał nowe ośrodki.

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w całej Polsce!

– W tym roku udało nam się dotrzeć z projektem do zupełnie nowych lokalizacji. Pierwszy raz w historii Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie zawitały między innymi do Sanoka, Ostrowca Świętokrzyskiego, Wałcza i Zamościa. Wszędzie tam na starcie stawiały się setki dzieciaków, które z wielkim entuzjazmem podchodziły do sportowej przygody – mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Projekt Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich wspiera w tym sezonie Orlen.

Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci brały udział w dwuboju – łączyły bieg na 60, 300 lub 600 metrów ze skokiem w dal ze strefy, skokiem wzwyż i rzutem piłeczką palantową.

Niezapomniane nagrody dla laureatów LNO

– Nagrodą dla najlepszych były bilety na wielki finał. Ta impreza odbędzie się we wrześniu i będzie miała szczególną oprawą. Areną Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich stanie się Superauto.pl Stadion Śląski. Damy zatem dzieciakom wyjątkową szansę startu na obiekcie, który za dwa lata będzie gospodarzem największej w historii Polski imprezy lekkoatletycznej, czyli mistrzostw Europy – podkreśla Chmara. Cykl imprez organizowanych pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

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W tym roku na sportowym szlaku Lekkoatletycznym Nadziejom Olimpijskim towarzyszy nowy partner. Jest nim marka Diety od Brokuła. Na każdej z szesnastu imprez eliminacyjnych na uczestników czekał smaczny i pożywny posiłek, dostarczony bezpośrednio na stadion.

– Zapewnienie odpowiednio zbilansowanej diety, to też ważny element budowania odpowiedniej świadomości wśród młodych ludzi. Diety od Brokuła dostarczały nam na wszystkie rundy eliminacyjne Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich właśnie takie posiłki. To było dla nas nie tylko wsparcie organizacyjno-logistyczne, ale przede wszystkim dawało nam pewność, że nasi młodzi uczestnicy zjedzą na tych zawodach pożywny posiłek, odpowiedni dla ich wieku, potrzeb oraz właśnie zakończonego wysiłku fizycznego – zauważa koordynator organizacji zawodów w ramach Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich Paweł Jesień.

Finał tegorocznego cyklu Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich – z udziałem blisko pół tysiąca uczestników – odbędzie się 19 września na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

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