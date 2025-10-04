Klaudia Zwolińska jest niesamowita! Trzeci medal na MŚ, zapisała się w historii

Zwolińska z dwoma złotymi i jednym brązowym medalem MŚ! Historyczny wynik w skali całej dyscypliny

Klaudia Zwolińska zajęła trzecie miejsce w konkurencji cross w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith. To jej trzeci medal tej imprezy - wcześniej była najlepsza zarówno w kanadyjkach (C1), jak i kajakach (K1). 26-latka z Nowego Sącza przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w K1, a w 2023 w tej specjalności miała brąz mistrzostw globu. W kanadyjkach i crossie nie odnosiła wcześniej większych sukcesów, choć w tej drugiej konkurencji w ubiegłym roku została wicemistrzynią Europy. Zawody w Australii były jednak jej popisem, a trzy medale, w tym dwa złote, są wydarzeniem bez precedensu w historii tego sportu.

Cross to najmłodsza konkurencja slalomowa, w której czterech zawodników po zjeździe z rampy startowej rywalizuje jednocześnie na torze z rwącej wody pełnym przeszkód (bramek), pokonując go zarówno w górę, jak i w dół nurtu. W crossie walkę toczy się nie tylko z upływającym czasem, jak w innych specjalnościach slalomowych, ale przede wszystkim z przeciwnikami, a celem jest jak najszybsze dotarcie do mety. Zwolińska w sobotę rywalizację na olimpijskim torze w Penrith koło Sydney zaczęła od 1/8 finału, w której 32 zawodniczki były podzielone na osiem czwórek. W swoim wyścigu zajęła drugą pozycję, za Ukrainką Witkorią Us. W ćwierćfinale była najlepsza w swojej serii, a awans do finału wywalczyła z drugiego miejsca, za Maialen Chourraut.

W finale Hiszpanka była jedyną rywalką, jaką udało się Polce wyprzedzić. Zwyciężyła wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Francuzka Angele Hug z Francji, a druga była jej rodaczka Camille Prigent. Aleksandra Góra została sklasyfikowana na 28. pozycji, a Dominika Brzeska była 33. Wśród mężczyzn również wygrał drugi zawodnik ubiegłorocznych igrzysk, Brytyjczyk Joseph Clarke. Najlepszy z Polaków - Nateusz Polaczyk - odpadł w ćwierćfinale i zajął 11. lokatę. Tadeusz Kuchno był 23., a Jakub Brzeziński uplasował się na 33. miejscu. Cross był ostatnią konkurencją mistrzostw świata.

