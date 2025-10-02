Polka mistrzynią świata! Była rewelacją igrzysk w Paryżu. Kolejny sukces Klaudii Zwolińskiej

Klaudia Zwolińska zdobyła złoty medal w konkurencji kanadyjek jedynek (C1) w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith. 26-letnia slalomistka z Nowego Sącza przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w K1, a w 2023 roku w tej specjalności miała brąz mistrzostw świata. W kanadyjkach nie odnosiła dotychczas większych sukcesów, np. była 17. w paryskich igrzyskach.

Na olimpijskim torze w Penrith koło Sydney w eliminacjach C1 również była 17., ale w czwartek pływała świetnie. Zajęła drugą lokatę w półfinałach, a w finale nie dała szans rywalkom. Dzięki czystemu przejazdowi uzyskała czas 108,49 i o 4,39 wyprzedziła startującą pod flagą neutralną Rosjankę Alsu Minazową oraz o 4,49 Brazylijkę Anę Satilę. Tuż za podium uplasowała się brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Amerykanka Evy Leibfarth, której do brązu zabrakło 0,11.

W Penrith Zwolińska była już 10. w próbie czasu w konkurencji cross, wraz z koleżankami zajęła 11. pozycję w drużynowej rywalizacji w K1. W piątek powalczy jeszcze o medal w swojej koronnej konkurencji (do półfinału awansowała z dziewiątego miejsca w eliminacjach), a w sobotę wystąpi w crossie.

Przed rodzimą publicznością nie startuje Jessica Fox, trzykrotna mistrzyni olimpijska, w tym podwójna z Paryża, i 10-krotna mistrzyni globu. Słynna Australijka jest po operacji wycięcia guza nerki. Jej siostra Noemie była w C1 dziewiąta.

Polak też był blisko medalu MŚ

Szósty wśród mężczyzn był w C1 Kacper Sztuba, który dobrym występem w eliminacjach - drugie miejsce - rozbudził nadzieje na wysoką lokatę. W półfinałach Polak uzyskał 12. czas i jako ostatni zakwalifikował się do decydującego przejazdu. W finale pokonał trasę w 100,97 s, podobnie jak cała czołówka nie popełniając żadnego błędu na wagę karnych sekund.

Zwyciężył mistrz olimpijski z Paryża, Francuz Nicolas Gestin - 97,13, przed Brytyjczykiem Ryanem Westleyem - 98,03 i reprezentantem gospodarzy Kaylenem Bassettem - 98,74. Ósme miejsce zajął utytułowany Słowak Michal Martikan. 46-latek to pięciokrotny medalista olimpijski, w tym dwa razy złoty w tej konkurencji, a podczas igrzysk w Sydney ćwierć wieku temu był drugi.

Do igrzysk z 2000 roku nawiązała też Zwolińska, gdyż wówczas pierwszy w historii olimpijski medal dla Polski w slalomie kajakowym zdobyli w dwójkach kanadyjkowych Michał Staniszewski i Krzysztof Kołomański. Ich srebro było jedyne do ubiegłorocznego sukcesu Zwolińskiej w Paryżu.

