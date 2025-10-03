Klaudia Zwolińska znów mistrzynią świata! Tym razem triumfowała w K1, co za dominacja

Klaudia Zwolińska zdobyła złoty medal w konkurencji kajakowych jedynek (K1) w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith. To drugi tytuł polskiej slalomistki w tej imprezie - w czwartek triumfowała w kanadyjkach (C1). 26-latka z Nowego Sącza przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w K1, a 2023 roku w tej specjalności miała brąz mistrzostw globu. W kanadyjkach nie odnosiła wcześniej większych sukcesów.

Polka mistrzynią świata! Była rewelacją igrzysk w Paryżu. Kolejny sukces Klaudii Zwolińskiej

Na olimpijskim torze w Penrith koło Sydney w środowych eliminacjach K1 była dziewiąta. W piątek zaczęła rywalizację od piątej lokaty w półfinale, ale w decydującym starcie nie dała rywalkom szans. Miała bezbłędny przejazd i o 1,77 wyprzedziła Kimberley Woods. Brytyjka, która jeszcze mniejszą różnicą przegrała z Polką olimpijskie srebro w Paryżu, tym razem popełniła jeden błąd techniczny, którą kosztował ją dwie karne sekundy. Z kolei w walce o mistrzostwo świata we wcześniejszej konkurencji (C1), w której wygrała Zwolińska, Woods popełniła masę błędów i zajęła odległą, 8. pozycję.

Trzecie miejsce zajęła reprezentantka gospodarzy Kate Eckhardt, która przegrała ze Zwolińską o 3,52. Wśród mężczyzn Mateusz Polaczyk odpadł w półfinale, w którym zajął 13. miejsce, pierwsze niedające awansu do finału. W sobotę Zwolińska popłynie jeszcze w crossie kajakowym. Także tutaj liczymy na wielkie emocje!

