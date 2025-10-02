Gala Mistrzów Sportu wraca do TVP. Wielka niespodzianka na stulecie

Wiadomo już, że uroczysta Gala Mistrzów Sportu z okazji 100-lecia Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" odbędzie się w sobotę, 10 stycznia 2026 roku. TVP zapowiada transmisję na żywo z imprezy. To wielka niespodzianka dla widzów telewizji publicznej.

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" zawsze był związany z Telewizją Polską, dlatego postawiłem sobie za punkt honoru, by to wspaniałe wydarzenie wróciło do domu. Moment jest wyjątkowy, bowiem Plebiscyt obchodzi wspaniały jubileusz 100-lecia. Kamery TVP przez dziesięciolecia towarzyszyły polskim sportowcom, kiedy osiągali swoje największe sukcesy

- podkreślił Tomasz Sygut (47 l.), dyrektor generalny Telewizji Polskiej. Dodał, że TVP dołoży wszelkich starań, by nadać temu szczególnemu wydarzeniu "należną mu rangę". Przypomnijmy, że przez ostatnie osiem lat Gala Mistrzów Sportu nadawana była w Polsacie. W plebiscycie "PS" na sportowca roku 2024 zwyciężyła Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej.

