Gala Mistrzów Sportu: Wyniki na żywo. Pierwsze nagrody rozdane!

Gala Mistrzów Sportu 2026: Kto zostanie sportowcem 2025 roku?

Wielkie podsumowanie 2025 roku czas powoli kończyć! 10 stycznia w Teatrze Wielkim w Warszawie będzie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Plebiscyt Przeglądu Sportowego na Sportowca Roku zostanie rozstrzygnięty w stolicy, a najlepsi zawodnicy roku zostaną uhonorowani podczas niesamowitej, prestiżowej gali.

W tym roku sukcesów polskich sportowców nie brakowało, co sprawia, że emocje są jeszcze większe. Wielu kibiców w roli faworytki stawia Igę Świątek, która triumfowała w Wimbledonie i odnosiła sukcesy na największych światowych arenach. Czy fani i kapituła zdecydują inaczej? Przekonamy się w sobotę, 10 stycznia.

Wyniki Plebiscytu Przeglądu Sportowego za rok 2025:

Trener Roku: Tomasz Dylak

Drużyna Roku: Reprezentacja siatkarzy mężczyzn

Na żywo Gala Mistrzów Sportu 2026 Grubson wykonuje swój utwór "Na szczycie" ku pamięci zmarłych w zeszłym roku sportowców. Drużyna Roku to Reprezentacja siatkarzy mężczyzn. Na scenie pojawił się minister sportu Jakub Rutnicki. - Jesteśmy z Was dumni! - mówi. Kolejną kategorią jest Drużyna Roku. - Chciałbym zadedykować to zwycięstwo osobie, dzięki której pokochałem boks jeszcze bardziej. Pan Janusz Pindera. Nie może dziś być z nami z powodów zdrowotnych, ale ma marzenie. Chciałby skomentować polski złoty medal olimpijski, a ja zrobię wszystko, by to się spełniło - powiedział Tomasz Dylak. Trenerem roku zostaje Tomasz Dylak! W pierwszej kategorii specjalnej nagrodę otrzyma trener roku. Paulina Chylewska i Jacek Laskowski poprowadzą dzisiejszą galę. Obecnie przypominani są wszyscy nominowani i rozpoczęto głosowanie SMS. Czas na pierwsze występy artystyczne. - Wspaniałe czasy, wspaniała historia, wspaniałe wspomnienia - powiedział w stronę Włodzimierza Szaranowicza Mariusz Czerkawski. Gospodarzem wieczoru będzie Mariusz Czerkawski. - Kochamy Cię, drogi przyjacielu - powiedział Dariusz Szpakowski ze sceny. Wielkie brawa dla Włodzimierza Szaranowicza. Oklaski na stojąco! Galę rozpoczyna Dariusz Szpakowski, legendarny komentator TVP. Anna Lewandowska niczym Barbie na Gali Mistrzów Sportu. Odważna kreacja! Przesadziła? [ZDJĘCIA] Lista nominowanych w Plebiscycie Przeglądu Sportowego: Agata Barwińska (żeglarstwo) Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) Krzysztof Chmielewski (pływanie) Zuzanna Cieślar (szermierka) Agata Kaczmarska (boks) Anna Puławska i Martyna Klatt (kajakarstwo) Agnieszka Korneluk (siatkówka) Aleksandra Król-Walas (snowboard) Robert Kubica (automobilizm) Wilfredo Leon (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Kamil Majchrzak (tenis) Natalia Maliszewska (short track) Miko Marczyk (automobilizm) Aleksandra Mirosław (wspinaczka) Katarzyna Niewiadoma-Phinney (kolarstwo) Ewa Pajor (piłka nożna) Mateusz Ponitka (koszykówka) Aneta Rygielska (boks) Władimir Siemirunnij (łyżwiarstwo szybkie) Julia Szeremeta (boks) Iga Świątek (tenis) Bartosz Zmarzlik (żużel) Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Maria Żodzik (lekkoatletyka) Sportowcem Roku za rok 2024 została Aleksandra Mirosław. Czy mistrzyni olimpijska powalczy o czołowe lokaty też w tym roku? Na miejscu pojawiła się także Aneta Rygielska czy Robert Kubica. W studiu z kolei siedzi Justyna Kowalczyk-Tekieli. Na miejscu pojawił się także Bartosz Zmarzlik, Aleksandra Mirosław. 9 zdjęć Na gali pojawiła się także już Julia Szeremeta. Na miejscu pojawiają się pierwsze gwiazdy, m.in. Anastazja Kuś. Zapraszamy na relację z Gali Mistrzów Sportu 2026. Początek wydarzenia o 20:30.

