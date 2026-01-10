Gala Mistrzów Sportu: Wyniki na żywo. Pierwsze nagrody rozdane!

Gala Mistrzów Sportu 2026: Kto zostanie sportowcem 2025 roku?
Wielkie podsumowanie 2025 roku czas powoli kończyć! 10 stycznia w Teatrze Wielkim w Warszawie będzie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Plebiscyt Przeglądu Sportowego na Sportowca Roku zostanie rozstrzygnięty w stolicy, a najlepsi zawodnicy roku zostaną uhonorowani podczas niesamowitej, prestiżowej gali.
W tym roku sukcesów polskich sportowców nie brakowało, co sprawia, że emocje są jeszcze większe. Wielu kibiców w roli faworytki stawia Igę Świątek, która triumfowała w Wimbledonie i odnosiła sukcesy na największych światowych arenach. Czy fani i kapituła zdecydują inaczej? Przekonamy się w sobotę, 10 stycznia.
Wyniki Plebiscytu Przeglądu Sportowego za rok 2025:
Trener Roku: Tomasz Dylak
Drużyna Roku: Reprezentacja siatkarzy mężczyzn
Gala Mistrzów Sportu 2026
Grubson wykonuje swój utwór "Na szczycie" ku pamięci zmarłych w zeszłym roku sportowców.
Drużyna Roku to Reprezentacja siatkarzy mężczyzn.
Na scenie pojawił się minister sportu Jakub Rutnicki. - Jesteśmy z Was dumni! - mówi.
Kolejną kategorią jest Drużyna Roku.
- Chciałbym zadedykować to zwycięstwo osobie, dzięki której pokochałem boks jeszcze bardziej. Pan Janusz Pindera. Nie może dziś być z nami z powodów zdrowotnych, ale ma marzenie. Chciałby skomentować polski złoty medal olimpijski, a ja zrobię wszystko, by to się spełniło - powiedział Tomasz Dylak.
Trenerem roku zostaje Tomasz Dylak!
W pierwszej kategorii specjalnej nagrodę otrzyma trener roku.
Paulina Chylewska i Jacek Laskowski poprowadzą dzisiejszą galę.
Obecnie przypominani są wszyscy nominowani i rozpoczęto głosowanie SMS.
Czas na pierwsze występy artystyczne.
- Wspaniałe czasy, wspaniała historia, wspaniałe wspomnienia - powiedział w stronę Włodzimierza Szaranowicza Mariusz Czerkawski.
Gospodarzem wieczoru będzie Mariusz Czerkawski.
- Kochamy Cię, drogi przyjacielu - powiedział Dariusz Szpakowski ze sceny.
Wielkie brawa dla Włodzimierza Szaranowicza. Oklaski na stojąco!
Galę rozpoczyna Dariusz Szpakowski, legendarny komentator TVP.
Lista nominowanych w Plebiscycie Przeglądu Sportowego:
- Agata Barwińska (żeglarstwo)
- Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo)
- Krzysztof Chmielewski (pływanie)
- Zuzanna Cieślar (szermierka)
- Agata Kaczmarska (boks)
- Anna Puławska i Martyna Klatt (kajakarstwo)
- Agnieszka Korneluk (siatkówka)
- Aleksandra Król-Walas (snowboard)
- Robert Kubica (automobilizm)
- Wilfredo Leon (siatkówka)
- Robert Lewandowski (piłka nożna)
- Kamil Majchrzak (tenis)
- Natalia Maliszewska (short track)
- Miko Marczyk (automobilizm)
- Aleksandra Mirosław (wspinaczka)
- Katarzyna Niewiadoma-Phinney (kolarstwo)
- Ewa Pajor (piłka nożna)
- Mateusz Ponitka (koszykówka)
- Aneta Rygielska (boks)
- Władimir Siemirunnij (łyżwiarstwo szybkie)
- Julia Szeremeta (boks)
- Iga Świątek (tenis)
- Bartosz Zmarzlik (żużel)
- Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)
- Maria Żodzik (lekkoatletyka)
Sportowcem Roku za rok 2024 została Aleksandra Mirosław. Czy mistrzyni olimpijska powalczy o czołowe lokaty też w tym roku?
Na miejscu pojawiła się także Aneta Rygielska czy Robert Kubica.
W studiu z kolei siedzi Justyna Kowalczyk-Tekieli.
Na miejscu pojawił się także Bartosz Zmarzlik, Aleksandra Mirosław.
Na gali pojawiła się także już Julia Szeremeta.
Na miejscu pojawiają się pierwsze gwiazdy, m.in. Anastazja Kuś.
Zapraszamy na relację z Gali Mistrzów Sportu 2026. Początek wydarzenia o 20:30.
