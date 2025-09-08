Bartnik, mistrz świata, Europy oraz finalista ostatnich igrzysk w Paryżu, najpierw sięgnął po złoto w mikście karabinu razem z klubową koleżanką Wilhelminą Wośkowiak, a następnie wygrał w karabinie pneumatycznym 60. Na deser dorzucił z kolei triumf w konkurencji karabin trzy postawy.

Najwięcej emocji przyniosła rywalizacja w karabinie pneumatycznym 60. Po siedmiu seriach prowadził Michał Chojnowski (Kaliber Białystok), ale w półfinałowej próbie jeden nieudany strzał sprawił, że przegrał awans o 0,3 pkt. W finale Bartnik też miał jeden słabszy strzał, ale wcześniej wypracował na tyle dużą przewagę, że Wiktor Sajdak (LOK Tarnów) nie zdołał go wyprzedzić.

Dwa złote medale dla Legii zgarnęła w konkurencji karabinu leżąc Martyna Krzesaj - indywidualnie oraz drużynowo do spółki z Wośkowiak oraz Agatą Mikitiuk. Srebro z kolei dorzucił Maciej Zygmuntowski, który był drugi w konkurencji pistoletu pneumatycznego. Lepszy okazał się tylko Filip Wagner z Grunwaldu Poznań.

Dla legionistów jak i pozostałych zawodników zmagania we Wrocławiu były przystawką przed mistrzostwami świata w Kairze.

- Zawsze może być lepiej, ale pamiętajmy, że za kilka tygodni mamy mistrzostwa świata i to na tę imprezę jest przeniesiony cały ciężar związany ze startami. Nie da się cały rok prezentować najwyższego poziomu. Generalnie mistrzostwa Polski są dobrym prognostykiem przed Kairem. W konkurencjach olimpijskich wygrywali faworyci, co pokazuje, że są dobrze przygotowani. W przyszłym roku wystartują kwalifikacje do igrzysk olimpijskich i start w Kairze ma zawodnikom pokazać, w którym są miejscu, co mają do poprawienia fizycznie, mentalnie, ale też na przykład w sprzęcie. Sam jestem ciekawy, jak to wypadnie i z niecierpliwością czekam na te mistrzostwa – powiedział PAP Tomasz Kwiecień, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.