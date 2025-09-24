Mistrzyni olimpijska znów najszybsza! Rekord świata na wyciągnięcie ręki, Aleksandra Mirosław wielką faworytką do złota

Mirosław w eliminacjach osiągnęła dwa fenomenalne czasy: 6,083 sek – zaledwie o dwie setne wolniejszy od jej rekordu świata ustanowionego w Paryżu oraz 6,149 sek. Rywalki mogły tylko oglądać jej plecy. Srebrna medalistka olimpijska Lijuan Deng z Chin była wolniejsza aż o cztery dziesiąte, a trzecia Koreanka Jimin Jeong również nie zbliżyła się do poziomu Polki. Walka o medale jeszcze dziś! O godzinie 13 czasu polskiego rusza faza pucharowa – najlepsza "16" zmierzy się o miejsca na podium.

Aleksandra Mirosław blisko pobicia własnego rekordu świata

Mirosław, aktualnie czwarta w rankingu Pucharu Świata, triumfatorka tegorocznych zawodów w Chamonix i na Bali, przygotowywała się do tego turnieju w Hiszpanii. W przeszłości dwukrotnie zdobywała tytuł mistrzyni świata (Innsbruck 2018, Hachioji 2019), a teraz celuje w powrót na tron po pięciu latach.

W eliminacjach nie zawiodła także Natalia Kałucka, mistrzyni świata sprzed trzech lat, która uplasowała się na piątym miejscu i również powalczy o medale. Z rywalizacją pożegnały się natomiast Patrycja Chudziak (18. miejsce) i startująca na własny koszt Anna Brożek (26. lokata).

Kim jest Aleksandra Mirosław?

Aleksandra Mirosław (ur. 1994) – polska wspinaczka sportowa, specjalistka w konkurencji na czas. Dwukrotna mistrzyni świata (2018, 2019), mistrzyni olimpijska z Paryża 2024 i rekordzistka globu. Zdominowała światowe "czasówki", regularnie wygrywając zawody Pucharu Świata. Słynie z perfekcyjnej techniki i niesamowitej dynamiki. Jest ikoną polskiej wspinaczki, która wyniosła tę dyscyplinę na światowe szczyty i inspiruje kolejne pokolenia sportowców.

