Ogromny sukces! Polki mistrzyniami Europy. Miejsce w światowej elicie

Ogromny sukces reprezentacji Polski. Biało-czerwone zdobyły złoto DME

Nasze szachistki pokonały w wielkim finale reprezentację Azerbejdżanu 2,5:1,5

Bohaterką drużyny narodowej została Oliwia Kiołbasa, która wygrała decydujące spotkanie

DME w szachach: Złoty medal Biało-czerwonych

Co za sukces naszych pań! Polskie szachistki zdobyły złoty medal drużynowych mistrzostw Europy w Batumi, pokonując w ostatniej rundzie Azerbejdżan 2,5:1,5! To pierwszy tytuł od 20 lat i drugi w historii!

Bohaterką biało-czerwonych została Oliwia Kiołbasa, która w decydującym pojedynku pokonała Gulnar Mammadową. Remisy zanotowały Alina Kaszlinska, Aleksandra Malcewska i Klaudia Kulon, a w składzie znalazła się też Monika Soćko – legenda polskich szachów, która uczestniczyła we wszystkich pięciu drużynach medalowych w historii!

Srebrny medal mistrzostw Europy w szachach dla Ukrainy

Zwycięstwo z Azerbejdżankami dało Polkom 16 punktów i pewne złoto – nasze zawodniczki utrzymały, a nawet powiększyły przewagę nad Ukrainkami, które zremisowały z Armenią 2:2 i zakończyły turniej ze srebrem (14 pkt).

– Polki odniosły piękne i efektowne zwycięstwo, które potwierdza nasze miejsce w ścisłej światowej elicie – powiedział prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynak. – Fantastyczny turniej zagrała Kaszlinska, która osiągnęła wynik arcymistrza męskiego. Wielki sukces odniósł też trener kadry Marcin Dziuba, dla którego to pierwszy tak wielki triumf w karierze szkoleniowej – dodał.