Swego czasu za sprawą Pudzianowskiego zmagania strongmanów cieszyły się w Polsce olbrzymią popularnością. Nadal jednak odbywają się w kraju zawody, na które wciąż przychodzi sporo kibiców. A co najważniejsze nie brakuje zawodników, którzy być może w przyszłości nawiążą do wielkich sukcesów "Pudziana".

Bartłomiej Tarapata pobił rekord Mariusza Pudzianowskiego aż o 10 sekund

Jednym z takich zawodników jest z pewnością Bartłomiej Tarapata, który właśnie po raz kolejny popisał się niesamowitym wyczynem. Podczas Pucharu Świata w Międzyrzeczu ustanowił nowy rekord Polski w konkurencji "Atlas Stones", czyli załadunku na podest sześciu kul o wadze od 130 kg do 180 kg. Ten rekord wynosi obecnie 21,12 sek i jest aż o 10 sekund lepszy od byłego rekordu Pudzianowskiego (31 sek)!

Tarapata wynik Pudzianowskiego przebił już wcześniej, a w Międzyrzeczu "tylko" wyśrubował go do wspomnianego wyżej rezultatu. Bogusław Solecki, dziennikarz TVP Sport, który od dawna z bliska śledzi zmagania strongmanów zapewnia nas, że w tej konkurencji Tarapata jest najlepszy na świecie.

Co ciekawe, Solecki zdradził nam też, że sprzęt, na którym Tarapata pobił rekord Pudzianowskiego, swego czasu należał do... "Pudziana", który sprzedał go potem Jarosławowi Nowackiemu. Nowacki to z kolei szef federacji Strongman Team Poland (STP), która organizuje mistrzostwa i Puchar Polski.

- Tarapata ma bardzo dobre konkurencje dynamiczne, plus do tego te kule, w których jest ewenementem na skalę światową i niezłą belkę, ale z kolei ma bardzo duży deficyty jeśli chodzi np. o ciągi. Żeby startować w mistrzostwach świata, to w martwym ciągu trzeba by szarpnąć w okolicach 400 kg, a limit Tarapaty jest w tej chwili moim zdaniem na granicy 350 kg. Zresztą sam Pudzianowski jak się spotkali to mówił do Tarapaty, że jak poprawi plecy, to będzie naprawdę czołowym zawodnikiem świata. Też tak uważam - jeśli nadal będzie pracował tak jak pracuje plus poprawi te plecy, to może naprawdę zawojować świat - powiedział nam Solecki.

Kim jest Bartłomiej Tarapata? Sukcesy, ciekawostki

Bartłomiej Tarapata pochodzi z Węgrowa. Choć stosunkowo od niedawna regularnie startuje w zawodach strongmanów, już udowodnił, że należy do ścisłej czołówki młodego pokolenia. W 2023 roku zwyciężył w Międzynarodowym Pucharze Polski Strongman w Jarocinie. Wygrał aż pięć konkurencji, choć był wtedy najmłodszym i najlżejszym zawodnikiem w stawce. Na mistrzostwach Europy strongman w Krynicy-Zdroju wygrał konkurencję z belką ważącą 140 kg, wykonując w ciągu minuty aż 7 powtórzeń.

🔥 HISTORIA! 🔥Bartłomiej Tarapata pobił rekord Mariusza Pudzianowskiego 💪🏆 Nowy rekord Polski w Atlas Stones:6 kul (130–180 kg) w ⏱️ 21.12 s!Legenda → PudzianNowa era → Tarapata 🚀Czy to przyszły mistrz świata? 🌍#Strongman #Tarapata #Pudzianowski #RekordPolski pic.twitter.com/dCJebO6LJA— Bogusław Solecki (@b_solecki) September 19, 2025

