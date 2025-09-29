Rodzinna tragedia polskiego medalisty mistrzostw świata. Słowa Arkadiusza Kułynycza chwytają za serce

Kułynycz ma w dorobku brąz mistrzostw świata (Oslo, 2021) i brąz igrzysk europejskich (Mińsk, 2019). Zawodnik urodzony w Miastku ośmiokrotnie był także mistrzem Polski, a rok temu zadebiutował na igrzyskach. Zmagania w Paryżu rozpoczął od sensacyjnego zwycięstwa nad aktualnym wtedy mistrzem świata, Turkiem Alim Cengizem. W ćwierćfinale przegrał jednak z Alirezą Mohmadim, ale Irańczyk awansował do finału i tym samym Polak wylądował w repasażach.

Kim jest Arkadiusz Kułynycz? Sukcesy, ciekawostki

W nich rozprawił się z Kolumbijczykiem Carlosem Munozem Jaramillo, ale w walce o brąz musiał uznać wyższość utytułowanego Żana Bełeniuka i ostatecznie zakończył rywalizację na piątym miejscu. - Nie udało się. Szkoda, jest mi przykro, bo byłem nastawiony, że zdobędę tutaj medal - mówił na gorąco Polak, który walkę kończył z wielkim zakrwawionym opatrunkiem na czole.

Kułynycz niespodziewanie po starcie w Paryżu zaatakował działaczy. - Dyskryminowano moją osobę, nie pozwolono mi zabrać sparingpartnera na najważniejszą imprezę w moim życiu. Działacze, którzy rządzą związkiem, niestety nie lubią takich zawodników jak ja, którzy poświęcają wszystko i mają coś do powiedzenia. Jest mi przykro, bo zamiast przyjechać tutaj mój sparingpartner, to działacze przyjechali sobie z osobami towarzyszącymi - wypalił.

Tragedia w rodzinie Arkadiusza Kułynycza. Nie żyje ojciec brązowego medalisty mistrzostw świata w zapasach

Ówczesny prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron odpowiadając na te słowa zarzucił zawodnikowi kłamstwo, ale Supron związkiem już nie przewodzi, a Kułynycz nadal startuje. W Zagrzebiu na niedawnych mistrzostwach świata go jednak zabrakło. Powód? Rodzinna tragedia - Kułynoczowi zmarł ojciec.

"Drodzy Kibice! W tamtym tygodniu miałem walczyć o tytuł mistrza Świata 🌍🤼‍♂️🇵🇱 Ale tym razem, życie napisało dla mnie i mojej Rodziny inny scenariusz. Są rzeczy ważne i ważniejsze, a Rodzina to dla mnie priorytet. Jeżeli miałem zostać mistrzem Świata, to będę nim w następnych latach. A Ty, Tato będziesz moim Aniołem stróżem i w trudnych chwilach dodasz mi sił 🙏🕯" - napisał Kułynycz na Instagramie.