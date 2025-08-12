Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas finału na krótkim dystansie. Wysoka temperatura – sięgająca nawet 40 stopni Celsjusza – dodatkowo potęgowała trud trasy. W pewnym momencie Debertolis przestał się poruszać i został odnaleziony przez organizatorów w stanie nieprzytomnym. Natychmiast przewieziono go do jednej z czołowych placówek medycznych w Chinach, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Organizatorzy zawodów wydali oświadczenie, w którym wyrazili głęboki smutek oraz złożyli kondolencje rodzinie oraz całej społeczności orienteeringu. Zapewnili, że będą wspierać bliskich sportowca "w każdy możliwy sposób". W oficjalnych wynikach biegacz został oznaczony jako jeden z dwunastu zawodników, którzy nie ukończyli rywalizacji. Prezydent Międzynarodowej Federacji Orientacji Sportowej (IOF), Tom Hollowell, podkreślił, że "nie potrafi w pełni opisać niewyobrażalnej głębi smutku" po tej stracie.

Mattia Debertolis był nie tylko utalentowanym sportowcem. Ukończył studia inżynierskie i pracował jako inżynier budowlany. Mieszkał w Sztokholmie, gdzie kontynuował naukę na studiach doktoranckich. Miesiąc wcześniej reprezentował Włochy na Mistrzostwach Świata w biegu na orientację w Kuopio w Finlandii, docierając do finału w swojej koronnej konkurencji – biegu na średnim dystansie.

Bieg na orientację to wymagająca dyscyplina sportowa, łącząca wysiłek fizyczny z orientacją w terenie. Zawodnicy muszą odnaleźć w nieznanym terenie punkty kontrolne, korzystając wyłącznie z mapy i kompasu. Wymaga to nie tylko szybkości, ale także doskonałej koncentracji i umiejętności podejmowania szybkich decyzji.

Śmierć Mattii Debertolisa to bolesne przypomnienie, że nawet najlepiej przygotowani sportowcy mogą stać się ofiarami trudnych warunków i nieprzewidzianych sytuacji. Jego odejście pozostawiło pustkę zarówno w sercach bliskich, jak i w międzynarodowej społeczności sportowej.

