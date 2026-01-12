Trenerzy z Izraela zaatakowali sędziów w Bielsku-Białej! Skandal na zawodach judo. „Stop, tu są dzieci”

Do ogromnego skandalu doszło na zawodach judo w Bielsku-Białej. Młodzi zawodnicy rywalizowali w młodzieżowym turnieju. Nikt nie spodziewał się jednak tego, co wydarzyło się obok maty. Po jednym z pojedynków i porażce izraelskiego zawodnika, rozpętała się prawdziwa burza. Trenerzy z Izraela zaatakowali nie tylko innego szkoleniowca, ale rzucili się także na sędziów.

Afera na turnieju judo

  • Ogromna afera podczas zawodów judo w Bielsku-Białej
  • Trenerzy klubu Golden Fighters z Izraela mieli zaatakować innego trenera i sędziów
  • To pokłosie porażki ich podopiecznego w jednej z walk

Sędzia i trener zaatakowany podczas zawodów judo w Bielsku-Białej

Miał być sportowy duch rywalizacji i święto młodzieżowego judo, a skończyło się awanturą, interwencją ochrony i dyplomatycznym zgrzytem. Podczas turnieju w Bielsku-Białej doszło do gorszących scen z udziałem ekipy z Izraela. Organizatorzy mówią o fizycznej napaści na sędziego, z kolei izraelskie media i dyplomaci grzmią o antysemityzmie i ataku na dzieci.

Do incydentu doszło podczas międzynarodowych zawodów judo, które zgromadziły w Bielsku-Białej młodych adeptów sztuk walki z wielu krajów. Spokojna rywalizacja została przerwana w momencie, gdy na jednej z mat walczyli reprezentanci izraelskiego klubu Golden Fighters.

Według relacji organizatorów i świadków, punktem zapalnym stał się werdykt sędziowski, z którym nie mogli pogodzić się szkoleniowcy z Izraela. Niezadowolenie błyskawicznie przerodziło się w agresję. Trenerzy Golden Fighters mieli wejść na matę, blokując rozpoczęcie kolejnego pojedynku.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jak relacjonują obecni na miejscu, doszło do szarpania arbitra, a nawet uderzenia. Emocje były tak duże, że o włos nie doszło do zbiorowej bójki na środku hali sportowej. W tle słychać było apel konferansjera: „Stop, tu są dzieci!”, które musiały patrzeć na agresję dorosłych.

Wideo z awantury pojawiło się w sieci!

Reakcja organizatorów turnieju była natychmiastowa i bezkompromisowa. Za rażące naruszenie zasad fair play oraz agresywne zachowanie, cały izraelski klub został usunięty z zawodów.

Zupełnie inny przebieg zdarzeń przedstawiają media w Izraelu. Tamtejsze portale informacyjne opisują wydarzenia w Bielsku-Białej jako akt antysemityzmu. Według ich relacji, to młodzi zawodnicy z Izraela mieli paść ofiarą fizycznego i słownego ataku ze strony Polaków, a niekorzystne sędziowanie było celowe.

Sprawa błyskawicznie nabrała rangi politycznej. Do gry wkroczyła Ambasada Izraela w Polsce. Dyplomaci zażądali oficjalnych wyjaśnień od organizatorów oraz polskich władz, sugerując, że incydent miał podłoże nienawiści na tle narodowościowym.

