W październiku odbędzie się #JULIMPIC, wyjątkowy obóz sportowy dla kobiet w Julinku.

Uczestniczki będą trenować pod okiem mistrzów: Dawida Tomali i Kasi Dziurskiej, łącząc aktywność fizyczną z relaksem.

Oprócz treningów, program obejmuje warsztaty kulinarne, panele dyskusyjne i wieczorne opowieści o drodze do olimpijskiego złota.

Chcesz połączyć profesjonalny trening z rozwojem osobistym w sercu Puszczy Kampinoskiej? Sprawdź szczegóły!

Treningi pod okiem mistrzów

Wyjątkowy obóz sportowy dla kobiet #JULIMPIC odbędzie się w dniach od 3 do 5 października w malowniczym otoczeniu Julinka, zaledwie 30 km od Warszawy. To pierwsza edycja wydarzenia, które ma na celu połączenie profesjonalnej aktywności fizycznej z odpoczynkiem i rozwojem osobistym. Program treningowy został opracowany przez dwie gwiazdy polskiego sportu. Uczestniczki będą ćwiczyć pod okiem Dawida Tomali, mistrza olimpijskiego z Tokio w chodzie sportowym, oraz Kasi Dziurskiej, utytułowanej mistrzyni świata fitness i popularnej trenerki.

- Jaram się tym obozem! Będzie można nie tylko ze mną potrenować, ale i porozmawiać o kulisach wielkiego sportu. Już nie mogę się doczekać - mówi nam Dawid Tomala.

W planie przewidziano m.in. zajęcia modelujące sylwetkę, treningi rozluźniające oraz poranne spacery z kijkami po Puszczy Kampinoskiej.

#JULIMPIC to więcej niż sport. Co w programie?

Organizatorzy podkreślają, że #JULIMPIC to znacznie więcej niż tylko treningi. Program został skonstruowany tak, aby zapewnić równowagę między wysiłkiem fizycznym, regeneracją i rozwojem mentalnym. Jednym z kluczowych punktów będą warsztaty kulinarne prowadzone przez cenionego szefa kuchni Łukasza Guzińskiego. Menu obozu zostało specjalnie przygotowane z myślą o aktywnych kobietach – będzie lekkie, zdrowe i pełne składników odżywczych.

Uczestniczki wezmą także udział w panelach dyskusyjnych z ekspertami, a także będą miały czas na regenerację, w tym techniki relaksacyjne, stretching i masaże. Wieczorem Dawid Tomala opowie o swojej drodze do olimpijskiego złota. Bazą obozu będzie kameralny hotel B&B Julinek w sercu Puszczy Kampinoskiej. Ze względu na charakter wydarzenia, liczba miejsc jest ściśle ograniczona.

Nie czekaj – zarezerwuj swoje miejsce i bądź częścią pierwszej edycji #JULIMPIC!

Mail: [email protected] lub [email protected]

Tek. 22 611 61 16

www.bbjulinek.pl

Adres: B&B Julinek, Julinek 1, 05-084 Leszno k. Warszawy