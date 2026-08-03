Tour de Pologne 2026 - 1. etap Gdynia - Koszalin: Utrudnienia drogowe, objazdy

Rusza 83. edycja wyścigu Tour de Pologne.

Poniżej trasa 1. etapu TdP z Gdyni do Koszalina.

Zobacz, jakie będą utrudnienia drogowe i objazdy.

Pierwszy etap Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina liczy 234 km i jest najdłuższy w tegorocznej edycji. Kolarze przejadą przez rodzinne strony Czesława Langa, m.in. Kołczygłowy, gdzie dyrektor TdP urodził się w 1955 roku. Na trasie są trzy lotne premie - w Kartuzach (35 km), Bytowie (98 km) i Polanowie (189 km) - oraz górska na Górze Chełmskiej (228 km). Ponadto wyznaczono trzy premie specjalne, m.in. w Kołczygłowach (138 km). Do mety w Koszalinie kolarze powinni przyjechać ok. godz. 16.30.

W naszej galerii znajdziesz mapę 1. etapu TdP, cały program etapu, przewidywane czasy przejazdów, mapę startu, mapę mety, ostatnie 3 km i plan transmisji. PONIŻEJ O UTRUDNIENIACH DROGOWYCH.

GALERIA: Trasa i mapa 1. etapu Tour de Pologne Gdynia - Koszalin

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1. etap Tour de Pologne Gdynia - Koszalin: Utrudnienia drogowe

Ruch drogowy na trasie przejazdu jest wstrzymywany na 30 minut przed planowanym przyjazdem peletonu zgodnie z oficjalnym planem minutowym. Przywrócenie ruchu następuje niezwłocznie po przejeździe ostatniego pojazdu kolumny wyścigowej.

KLUCZOWE WYJĄTKI – WYDŁUŻONY CZAS ZAMKNIĘCIA DRÓG

Na wniosek Policji oraz organów zarządzających ruchem, ze względów bezpieczeństwa na poniższych odcinkach drogi zostaną wyłączone z ruchu ze znacznym wyprzedzeniem:

ODCINKI ZE SZCZEGÓLNYM RYGOREM ZAMKNIĘCIA

Kartuzy (obszar miasta): całkowite zamknięcie na 60 minut przed przejazdem peletonu (od godz. 10:36).

DK20 (odcinek Półczno – Bytów): całkowite zamknięcie na 70 minut przed przejazdem peletonu (od godz. 11:41).

Bytów (obszar miasta): całkowite zamknięcie na 50 minut przed przejazdem peletonu (od godz. 12:15).

DW210 (odcinek Bytów – Motarzyno): całkowite zamknięcie na 70 minut przed przejazdem peletonu (od godz. 12:05).

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZEJAZDU I ZAMKNIĘCIA DRÓG

Gdynia (Start Honorowy - Skwer Kościuszki) [Trasa

GPS] 10:30 30 min 10:00 – do przejazdu

Gdynia (Start Ostry - ul. Jałowcowa) [Trasa GPS] 10:50 30 min 10:20 – do przejazdu

Kielno / Kłosowo / Hopy 11:08 – 11:29 30 min 10:38 – ok. 11:35

Kartuzy (Miasto + Premia LOTTO) 11:36 – 11:44 60 min 10:36 – ok. 11:55

Chmielno / Borucino / Klukowa Huta / Sulęczyno 11:51 – 12:40 30 min 11:21 – ok. 12:45

Parchowo (Premia Specjalna) 12:40 – 12:52 30 min 12:10 – ok. 13:00

DK20: Półczno – Bytów 12:51 – 13:19 70 min 11:41 – ok. 13:25

Bytów (Miasto + Premia LOTTO) 13:05 – 13:21 50 min 12:15 – ok. 13:30

DW210: Bytów – Motarzyno 13:16 – 13:57 70 min 12:05 – ok. 14:05

Gałąźnia Wielka / Kołczygłowy 13:45 – 14:23 30 min 13:15 – ok. 14:30

Barcino / Kępice (Premia Specjalna) 14:29 – 15:05 30 min 13:59 – ok. 15:15

Polanów (Premia LOTTO) / Kościernica 15:12 – 16:07 30 min 14:42 – ok. 16:15

Węgorzewo Koszalińskie / Sianów / Góra Chełmska 15:51 – 16:40 30 min 15:21 – ok. 16:50

Koszalin (META: ul. Zwycięstwa) 16:16 – 16:50 Strefa Mety Specjalna organizacja ruchu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZALINA ORAZ GDYNIKOSZALIN – MIASTO METY

Niedziela, 2 sierpnia (Prace przygotowawcze):Od godz. 8:30 zamknięte dla ruchu zostaną odcinki:ul. Armii Krajowej oraz ul. Zwycięstwa – na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy do skrzyżowania z ul. Grodzką.ul. 1 Maja – od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania Rynek Staromiejski – ul. Asnyka.Poniedziałek, 3 sierpnia (Dzień wyścigu):Wyścig Junior (ok. 12:30 – 15:35): Utrudnienia wystąpią na trasie: ul. 1 Maja, ul. Połczyńska, rondo Solidarności, ul.Krakusa i Wandy oraz ul. Zwycięstwa. Sukcesywne przywracanie ruchu na tym odcinku rozpocznie się od ok. godz. 15:05.Wyścig Główny Tour de Pologne:12:30 – 14:00: Ustawianie zabezpieczeń oraz częściowe zamykanie ulic na trasie.Od godz. 14:00: Całkowite zamknięcie trasy przejazdu.Ok. godz. 16:07 – 16:48: Planowany wjazd peletonu do Koszalina i finisz na Rynku Staromiejskim.Ostatni kilometr trasy: (prowadzący od ul. Jana z Kolna przez ul. Grodzką i ul. 1 Maja do Rynku Staromiejskiego)pozostanie zamknięty z uwagi na wydarzenia towarzyszące do ok. godz. 20:30.Przywracanie ruchu: Po przejeździe peletonu ruch na pozostałych odcinkach będzie przywracany sukcesywnie. Pełnypowrót do stałej organizacji ruchu przewidziano do godziny 24:00.Wskazówki dla kierowców i mieszkańców:Zmiany obejmują również funkcjonowanie komunikacji miejskiej, ruch pieszy oraz dojazdy do posesji zlokalizowanych przytrasie wyścigu. Zaleca się przeparkowanie pojazdów znajdujących się na trasie przejazdu przed rozpoczęciem zamknięć orazzaplanowanie trasy z uwzględnieniem dróg alternatywnych.

GDYNIA – MIASTO STARTOWE

2 sierpnia od 08:00 do 3 sierpnia godz. 18:00: Całkowite wyłączenie z ruchu ul. Jana Pawła II oraz miejsc postojowychzlokalizowanych na tej ulicy.3 sierpnia od godz. 10:00: Wyłączenie z ruchu trasy wyjazdowej z miasta (ulice: Jana Pawła II, 10 Lutego, Dworcowa, Pl.Konstytucji, J. Wiśniewskiego, E. Kwiatkowskiego, Morska, Kartuska, Jaskółcza, Jałowcowa, Marszewska).