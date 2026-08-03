Tour de Pologne 2026 - 1. etap MAPA. Trasa pierwszego etapu Gdynia - Koszalin 3.08.2026

Michał Chojecki
Michał Chojecki
PAP
PAP
2026-08-03 9:39

83. edycja Tour de Pologne rozpoczyna się w Gdyni. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku. Poniżej mapa 1. etapu TdP z Gdyni do Koszalina. Trasa jest ciekawa, zobacz, gdzie pojadą kolarze.

  • Rusza 83. edycja wyścigu Tour de Pologne.
  • Poniżej trasa 1. etapu TdP z Gdyni do Koszalina.
  • Zobacz, gdzie będą jechać kolarze (MAPA).

Pierwszy etap Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina liczy 234 km i jest najdłuższy w tegorocznej edycji. Kolarze przejadą przez rodzinne strony Czesława Langa, m.in. Kołczygłowy, gdzie dyrektor TdP urodził się w 1955 roku.

- To będzie dla mnie podróż sentymentalna - podkreślił Czesław Lang.

Na trasie są trzy lotne premie - w Kartuzach (35 km), Bytowie (98 km) i Polanowie (189 km) - oraz górska na Górze Chełmskiej (228 km). Ponadto wyznaczono trzy premie specjalne, m.in. w Kołczygłowach (138 km).

Tadej Pogacar ujawnia prawdę o testach antydopingowych! "Gdy ktoś puka do drzwi"

- Etap na Kaszubach wcale nie jest łatwy, prawie 2 tys. metrów przewyższenia i nie wykluczam skutecznej ucieczki. Dla drużyn i ich sponsorów dodatkową motywacją są koszulki, które rozdajemy na podium, a ponadto są do wzięcia bonifikaty czasowe na lotnych premiach - dodał Czesław Lang.

Do mety w Koszalinie kolarze powinni przyjechać ok. godz. 16.30. Po raz ostatni odcinek TdP kończył się w tym mieście w 2002 roku, a zwyciężył po finiszu z peletonu Estończyk Andrus Aug.

W naszej galerii znajdziesz mapę 1. etapu TdP, cały program etapu, przewidywane czasy przejazdów, mapę startu, mapę mety, ostatnie 3 km i plan transmisji.

GALERIA: Trasa i mapa 1. etapu Tour de Pologne Gdynia - Koszalin

Mapa 1. etapu 83. Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina. O trasie wyścigu przeczytasz na SE Supersport.
Galeria zdjęć 21
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
POJECHAŁEM TRASĄ TOUR DE FRANCE! ZDRADZAM JEGO TAJEMNICE
TOUR DE POLOGNE