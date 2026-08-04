Tour de Pologne 2026 - 2. etap MAPA. Trasa etapu Międzyzdroje - Szczecin 4.08.2026

Trwa 83. edycja wyścigu Tour de Pologne.

Poniżej trasa 2. etapu TdP z Międzyzdrojów do Szczecina.

Zobacz, gdzie będą jechać kolarze (MAPA).

We wtorek 4 sierpnia odbędzie się drugi etap 83. Tour de Pologne, z Międzyzdrojów do Szczecina. W żółtej koszulce lidera pojedzie zwycięzca z Koszalina, włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl-Trek. Wyprzedza tylko o dwie sekundy Kamila Małeckiego (Pinarello Q36.5), który w poniedziałek brał udział w ucieczce w swoich rodzinnych stronach, zdobył bonifikaty na lotnych premiach i koszulkę najbardziej aktywnego.

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Po trudnej przeprawie z Gdyni do Koszalina, zawodnicy pozostaną na wybrzeżu i rozpoczną kolejny dzień ścigania w nadmorskich Międzyzdrojach. Na zawodników będzie czekało nieco ponad 150 kilometrów w płaskim terenie, o czym świadczy brak Premii Górskich. Jednocześnie kolarze będą walczyli na Premiach Specjalnych Grupa Transportowa oraz DPD, a także trzech Premiach Lotnych LOTTO – w kamieniu Pomorskim, Nowogardzie i Goleniowie. Finisz zostanie ulokowany w Szczecinie, gdzie do głosu będą chcieli dojść najszybsi zawodnicy w peletonie.

Start honorowy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach nastąpi o godz. 13.05. Do mety w Szczecinie na ul. Jana z Kolna kolarze powinni dojechać ok. 16.30.

W naszej galerii znajdziesz mapę 2. etapu TdP, cały program etapu, przewidywane czasy przejazdów, mapę startu, mapę mety, ostatnie 3 km i plan transmisji.

GALERIA: Trasa i mapa 2. etapu Tour de Pologne Międzyzdroje - Szczecin

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