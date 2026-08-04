Tour de Pologne 2026 i 2. etap. Jaka trasa drugiego etapu? Start w Koszalinie

We wtorek na zawodników czeka znacznie krótsza trasa. Drugi odcinek 83. Tour de Pologne poprowadzi z Międzyzdrojów do Szczecina i będzie liczył około 150 kilometrów, czyli o ponad 80 kilometrów mniej niż inauguracyjna rywalizacja. Kolarze nie powinni też narzekać na trudności terenowe, ponieważ profil etapu jest niemal całkowicie płaski.

Na 151-kilometrowej trasie organizatorzy wytyczyli za to trzy lotne premie – w Kamieniu Pomorskim (38 km), Nowogardzie (83 km) oraz Goleniowie (110 km).

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Zupełnie inaczej niż w Koszalinie będzie wyglądał finisz etapu. O ile w poniedziałek sprinterzy rywalizowali na szerokiej i bardzo szybkiej końcówce z ostatnim poważniejszym zakrętem znajdującym się ponad 500 metrów przed metą, o tyle w Szczecinie decydujące znaczenie będzie miał końcowy nawrót. Po pokonaniu agrafki i przejechaniu przez tory tramwajowe do mety pozostanie niewiele ponad 300 metrów. Kluczowe będzie więc odpowiednie ustawienie przed ostatnim zakrętem, ponieważ później czasu na wyprzedzanie praktycznie nie będzie.

Start honorowy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach nastąpi o godz. 13.05. Do mety w Szczecinie na ul. Jana z Kolna kolarze powinni dojechać ok. 16.30.

W naszej galerii znajdziesz mapę 2. etapu TdP, cały program etapu, przewidywane czasy przejazdów, mapę startu, mapę mety, ostatnie 3 km i plan transmisji.

GALERIA: Trasa i mapa 2. etapu Tour de Pologne Międzyzdroje - Szczecin

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