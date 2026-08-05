Tour de Pologne 2026 - 3. etap MAPA. Trasa etapu Gorzów - Zielona Góra 5.08.2026

Trwa 83. edycja wyścigu Tour de Pologne.

Poniżej trasa 3. etapu TdP z Gorzowa do Zielonej Gory.

Zobacz, gdzie będą jechać kolarze (MAPA).

W środę odbędzie się trzeci etap 83. Tour de Pologne, z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. W żółtej koszulce lidera pojedzie Włoch Jonathan Milan z drużyny Lidl-Trek, zwycięzca dwóch poprzednich etapów. Na liczącej 193,5 km trasie kolarze powalczą o sekundowe bonifikaty na trzech lotnych premiach – w Strzelcach Krajeńskich (32 km), Świebodzinie (124 km) oraz Sulechowie (143 km). Jedyną górską premię wyznaczono w Przytoku, 12 km przed metą. Wiele wskazuje na to, że po raz trzeci o zwycięstwie zadecyduje finisz z peletonu. Start honorowy przed Gorzów Areną na ul. Słowiańskiej nastąpi o godz. 12.05. Do mety w Zielonej Górze na ul. Bohaterów Westerplatte kolarze powinni dojechać ok. 16.30.

W myśl hasła przewodniego 83. Tour de Pologne UCI WorldTour – „Północ-Południe” – 3. etap wyścigu poprowadzi po szosach województwa lubuskiego i połączy Gorzów Wielkopolski z Zieloną Górą. Na pagórkowatej trasie zawodnicy przejadą przez Strzelce Krajeńskie, Świebodzin i Sulechów, gdzie ulokowane będą Premie Lotne LOTTO, a także Skwierzynę i Międzyrzecz – tam kolarze powalczą na Premiach Specjalnych. W końcowej części 193-kilometrowego etapu teren zacznie się wznosić. Ledwie 12 kilometrów przed metą w Zielonej Górze zawodnicy wjadą na Premię Górską PZU III kategorii w Przytoku, która może zachęcić walecznych kolarzy do ataku.

W naszej galerii znajdziesz mapę 3. etapu TdP, cały program etapu, przewidywane czasy przejazdów, mapę startu, mapę mety, ostatnie 3 km i plan transmisji.

GALERIA: Trasa i mapa 3. etapu Tour de Pologne Gorzów - Zielona Góra

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