Tour de Pologne, 4. etap. Gdzie i o której oglądać?

Na 176-kilometrowej trasie nie ma lotnych premii, natomiast wytyczono trzy górskie - w Antoniowie (118 km), Borowicach (154 km) oraz w samym Karpaczu, 4 km przed metą.

Na Orlinku wyścig kończył się dziewięć razy z rzędu w latach 1999-2007. Właśnie na tym podjeździe swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł w 2003 roku słynny Hiszpan Alberto Contador, wygrywając jazdę indywidualną na czas.

ZOBACZ TEŻ: Jonathan Milan znów najszybszy w Tour de Pologne. Teraz zaczynają się góry

Po 16-letniej przerwie Karpacz wrócił na trasę Tour de Pologne, a etapy wygrywali: Słoweniec Matej Mohorić (2023), Belgowie Thibau Nys i Tim Wellens (2024, dwa etapy) oraz Francuz Paul Lapeira (2025), który startuje również w tegorocznej edycji.

Wiele wskazuje na to, że czwartkowy etap wprowadzi duże zmiany w klasyfikacji generalnej.

Gdzie i o której oglądać 4. etap Tour de Pologne?

Start honorowy nastąpi o godz. 12.15 przed Pałacem Książęcym w Żaganiu, na ul. Szprotawskiej. Do mety na Orlinku na ul. Olimpijskiej kolarze powinni dojechać ok. 16.30.

Transmisję z etapu w Eurosporcie 1 poprzedzi studio, które rozpocznie się już o godz. 11.45. Transmisja z etapu również w TVP Sport, początek o godz. 11.50.