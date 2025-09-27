Były reprezentant Polski nie gryzł się w język. Tak skomentował porażkę biało-czerwonych w półfinale

Bolesna porażka reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Wymowny komentarz byłego siatkarza

Nie tak miał wyglądać półfinał Polaków z Włochami. Wszyscy liczyli na to, że to będzie bój, który zakończy się po pięciu setach. Niestety tak się nie wydarzyło, ponieważ biało-czerwonym w każdej z odsłon brakowało ważnego elementu, który mógłby przypieczętować zwycięstwo z partii.

Nie brakowało rozczarowania

Tuż po meczu nie brakowało żalu ze strony siatkarzy, którzy mocno wierzyli w awans do finału mistrzostw świata.

- Ogromny żal. Patrzenie na ten mecz to nie było nic przyjemnego. Naderwany mięsień brzucha i przez to dziś nie było mi dane powalczyć o swoje marzenia. Dziękuję chłopakom, bo dali dziś absolutnie maksa z siebie. Włosi byli lepsi. No cóż... My musimy jakoś zewrzeć szyki i spróbować jutro wywalczyć ten brązowy medal - rzucił Kurek.

Sukcesu nie będzie. 🥉 będzie medalem na otarcie łez i uniknięcie klapy, ale... najpierw musimy go zdobyć. Bardziej zastanawia mnie czemu znowu na docelowej imprezie nie jesteśmy najlepszą wersją samych siebie? Mundial bliźniaczo podobny do Igrzysk, ale z gorszym rezultatem.— Wojciech Żaliński (@zalinski21) September 27, 2025

Wojciech Żaliński wypalił te słowa o kadrze. "Sukcesu nie będzie"

Wojciech Żaliński za pomocą "X" podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi kadry Nikoli Grbicia. Te słowa odbiły się szerokim echem.

- Sukcesu nie będzie. Brąz będzie medalem na otarcie łez i uniknięcie klapy, ale... najpierw musimy go zdobyć. Bardziej zastanawia mnie czemu znowu na docelowej imprezie nie jesteśmy najlepszą wersją samych siebie? Mundial bliźniaczo podobny do Igrzysk, ale z gorszym rezultatem - powiedział były siatkarz.

To będzie pierwsza taka sytuacja od 2010 roku, ponieważ w każdych kolejnych mistrzostwach świata. Polscy siatkarze grali w finale tej prestiżowej imprezy.

Mecz o brązowy medal Polska - Czechy został zaplanowany na 28 września o godzinie 8:30.