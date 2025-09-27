Były reprezentant Polski nie gryzł się w język. Tak skomentował porażkę biało-czerwonych w półfinale

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-27 16:48

Nie milkną echa po porażce polskich siatkarzy w meczu półfinałowym mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia mimo, że walczyli z całych sił w każdym secie to niestety w każdej z końcówek lepiej prezentowali się Włosi. Biało-czerwoni muszą pocieszyć się walką o brązowy medal, w której zmierzą się z niespodzianką turnieju - Czechami. Na temat występu wicemistrzów olimpijskich wypowiedział się Wojciech Żaliński. Były siatkarz w dość mocnych słowach wypowiedział się o kadrze Polski.

Wojciech Żaliński

i

Autor: EPA & TADEUSZ SKWIOT / CYFRASPORT/ PAP

Bolesna porażka reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Wymowny komentarz byłego siatkarza

Nie tak miał wyglądać półfinał Polaków z Włochami. Wszyscy liczyli na to, że to będzie bój, który zakończy się po pięciu setach. Niestety tak się nie wydarzyło, ponieważ biało-czerwonym w każdej z odsłon brakowało ważnego elementu, który mógłby przypieczętować zwycięstwo z partii.

Nie brakowało rozczarowania

Tuż po meczu nie brakowało żalu ze strony siatkarzy, którzy mocno wierzyli w awans do finału mistrzostw świata.

Ogromny żal. Patrzenie na ten mecz to nie było nic przyjemnego. Naderwany mięsień brzucha i przez to dziś nie było mi dane powalczyć o swoje marzenia. Dziękuję chłopakom, bo dali dziś absolutnie maksa z siebie. Włosi byli lepsi. No cóż... My musimy jakoś zewrzeć szyki i spróbować jutro wywalczyć ten brązowy medal - rzucił Kurek.

Wojciech Żaliński wypalił te słowa o kadrze. "Sukcesu nie będzie"

Wojciech Żaliński za pomocą "X" podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi kadry Nikoli Grbicia. Te słowa odbiły się szerokim echem.

Sukcesu nie będzie. Brąz będzie medalem na otarcie łez i uniknięcie klapy, ale... najpierw musimy go zdobyć. Bardziej zastanawia mnie czemu znowu na docelowej imprezie nie jesteśmy najlepszą wersją samych siebie? Mundial bliźniaczo podobny do Igrzysk, ale z gorszym rezultatem - powiedział były siatkarz.

To będzie pierwsza taka sytuacja od 2010 roku, ponieważ w każdych kolejnych mistrzostwach świata. Polscy siatkarze grali w finale tej prestiżowej imprezy.

Mecz o brązowy medal Polska - Czechy został zaplanowany na 28 września o godzinie 8:30.

Sonda
Czy polscy siatkarze zdobędą brązowy medal na mistrzostwach świata?
Super Sport SE Google News
BARTOSZ KUREK
NIKOLA GRBIĆ
MŚ SIATKARZY