Cieszę się, że tak to wygląda i że takie są wrażenia. Ja staram się, żeby tak było i by podchodzić do każdego meczu tak samo, w końcu to tylko siatkówka, moja praca, którą wykonuję od lat. To... normalne odbijanie piłki, jestem w stanie wyrzucić z głowy inne myśli. Oczywiście mały stresik jest, ale on bywa pomocny. Staram się to wszystko wypośrodkować. A potem, kiedy uda się zablokować rywala, to każdy punkt dodaje energetycznego kopa – kwituje Nowak.