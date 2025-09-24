MŚ siatkarzy - drabinka. Polacy znają już rywala w półfinale!

Mistrzostwa świata siatkarzy: Drabinka i terminarz

Polscy siatkarze na mistrzostwach świata zgodnie z planem triumfowali w dwóch pierwszych spotkaniach z Rumunią i Katarem. Już po nich mieli zapewniony awans do 1/8 finału MŚ, a w ostatnim grupowym meczu wygrali z Holandią 3:1 i awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Dzięki temu w 1/8 finału zagrali z 2. zespołem grupy G, czyli Kanadą. Drużyna z Ameryki Północnej dość niespodziewanie wygrała rywalizację w grupie z Japonią, ale i tak okazała się słabsza od Turcji.

MŚ siatkarzy: O której ćwierćfinał Polska – Turcja? Kiedy grają Polacy?

Kanadyjczycy szybko wpadli więc na Polaków i pomimo walki musieli uznać ich wyższość. Biało-czerwoni awansowali do ćwierćfinału po zwycięstwie 3:1, a w nim spotkają się ze wspomnianą wcześniej Turcją, która w 1/8 finału ograła w czterech setach Holandię. Mecz Polska - Turcja otworzy jednej z drużyn drogę do medalu MŚ i... przedwczesnego finału w półfinale!

Polacy poznali rywala w półfinale MŚ

Turniej MŚ na Filipinach wkroczył już w decydującą fazę. W środę (24 września) rozpoczęły się ćwierćfinały. W tym pierwszym Włochy rozbiły Belgię 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) i zameldowały się w półfinale, w którym zagrają z Polską albo Turcją! Ewentualny mecz Polska - Włochy byłby powtórką ostatniego finału MŚ i Ligi Narodów i śmiało można go nazwać "przedwczesnym finałem".

Terminarz MŚ siatkarzy 2025: faza pucharowa

sobota, 20 września

1/8 finału: Polska - Kanada 3:1

1/8 finału: Turcja - Holandia 3:1

niedziela, 21 września

1/8 finału: Argentyna - Włochy 0:3

1/8 finału: Belgia - Finlandia 3:0

poniedziałek, 22 września

1/8 finału: Bułgaria - Portugalia 3:0

1/8 finału: USA - Słowenia 3:1

wtorek, 23 września

1/8 finału: Tunezja - Czechy 0:3

1/8 finału: Serbia - Iran 2:3

środa, 24 września

1/4 finału: Polska – Turcja 14:00

1/4 finału: Włochy – Belgia 3:0

czwartek, 25 września

1/4 finału: Czechy – Iran (9:30)

1/4 finału: USA – Bułgaria (14:00)

sobota, 27 września

1/2 finału (#1): (8:30)

1/2 finału (#2): (12:30)

niedziela, 28 września

mecz o 3. miejsce (8:30)

finał (12:30)

Turniej na Filipinach udowodnił, że kibice mogą spodziewać się wielu niespodzianek. Już w fazie grupowej odpadły m.in. reprezentacje Brazylii, Francji i Japonii. W półfinale MŚ zagrają z kolei Czesi albo Irańczycy. Nie da się ukryć, że polska część drabinki wygląda zdecydowanie mocniej od tej po drugiej stronie.