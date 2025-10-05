Wilfredo Leon, brązowy medalista MŚ, zorganizował w Toruniu camp siatkarski dla dzieci, inspirując młodych adeptów sportu.

Wydarzenie przyciągnęło ponad stu uczestników w wieku 7-15 lat, a zapisy online zamknęły się w zaledwie 20 minut.

Siatkarz podkreślał rolę rodziców w rozwoju sportowym i dzielił się doświadczeniem, a uczestnicy mieli okazję dotknąć medalu mistrzostw świata.

Sprawdź, dlaczego Toruń jest tak ważny dla Wilfredo Leona i jak wpływa na rozwój lokalnej siatkówki.

Świeżo upieczony brązowy medalista mistrzostw świata nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek. Wilfredo Leon, jeden z liderów siatkarskiej kadry, postanowił świętować sukces w towarzystwie przyszłych gwiazd tego sportu. W niedzielę w Toruniu odbyła się czwarta edycja jego campu. Przyciągnęła tłumy młodych adeptów siatkówki, marzących o pójściu w ślady swojego idola.

Polska zagra z Izraelem. Rozlosowano grupy mistrzostw Europy siatkarzy! Kto jeszcze rywalem Biało-czerwonych?

Tłumy chętnych na spotkanie z mistrzem

Zainteresowanie treningiem z gwiazdą reprezentacji Polski przerosło najśmielsze oczekiwania. Wydarzenie, które odbyło się w Uniwersyteckim Centrum Sportu UMK w Toruniu, zgromadziło ponad setkę dzieci i młodzieży. Co najbardziej imponujące, zapisy internetowe na spotkanie trwały zaledwie 20 minut! Po tym czasie wszystkie dostępne miejsca były już zajęte. To najlepiej pokazuje, jak wielką inspiracją dla najmłodszych jest Leon. Każdy z uczestników wyszedł z hali nie tylko z nowymi umiejętnościami, ale także z pamiątkową koszulką z autografem mistrza, dyplomem i bezcennym zdjęciem.

Nikola Grbić publicznie skrytykował kadrowicza! Teraz tłumaczy, dlaczego tak postąpił

Leon do najmłodszych: Chcę wam pomóc

Siatkarz pokazywał, jak poprawnie odbijać piłkę i motywował do dalszej pracy. Podczas spotkania podkreślał, jak ważna jest rola rodziców we wspieraniu sportowych pasji swoich pociech.

– Jestem szczęśliwy, że mogę tu być z wami. To dla mnie bardzo ważny moment w roku. Kiedyś sam zaczynałem, były inne czasy, a teraz zaczynacie wy. Chcę wam pomóc – powiedział Leon, cytowany przez PAP.

Były reprezentant Polski odpowiada na krytykę w kierunku Nikoli Grbicia! "To jest normalne"

Siatkarz mocno związany z Toruniem

Wybór Torunia na miejsce organizacji obozu nie jest przypadkowy. Wilfredo Leon od lat jest rodzinnie i sportowo związany z tym miastem. Zainicjował powstanie męskiego klubu siatkarskiego Anioły Toruń, który obecnie rywalizuje na zapleczu siatkarskiej elity, w I lidze. Jego zaangażowanie w rozwój siatkówki jest dowodem na to, że sportowiec nie zapomina o swoich korzeniach i chętnie dzieli się swoim sukcesem z innymi.

Taka atmosfera naprawdę panuje w kadrze siatkarzy. Tomasz Fornal po mistrzostwach świata obalił mit!