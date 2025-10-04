Polska zagra z Izraelem. Rozlosowano grupy mistrzostw Europy siatkarzy! Kto jeszcze rywalem Biało-czerwonych?

Mistrzostwa Europy siatkarzy: Polacy poznali rywali w fazie grupowej

Biało-czerwoni wrócili z mistrzostw świata siatkarzy z brązowym medalem. Polacy przegrali w półfinale z Włochami i nie bez problemów rozprawili się w meczu o trzecie miejsce z Czechami. Podopieczni Nikoli Grbicia zostali ciepło przywitani w Warszawie przez kibiców, a teraz mogą myśleć już o kolejnych turniejach. Zwłaszcza, że sytuacja powoli nabiera tempa.

Podopieczni Nikoli Grbicia już w przyszłym roku powalczą o kolejne medale, których pod wodzą serbskiego szkoleniowca nie brakuje. W przyszłym roku odbędą się mistrzostwa Europy, a w sobotę, 4 października przeprowadzono losowanie fazy grupowej. Miało ono miejsce w malowniczym, włoskim Bari.

Reprezentacje Bułgarii, Macedonii Północnej, Ukrainy, Portugalii oraz Izraela będą rywalami polskich siatkarzy w grupie B w przyszłorocznych mistrzostwach Europy, które rozegrano zostaną w czterech krajach: Włoszech, Bułgarii, Finlandii i Rumunii.

Kiedy odbędą się siatkarskie mistrzostwa Europy?

Mistrzostwa Europy w siatkówce w 2026 roku będą miały miejsce we Włoszech, Finlandii, Bułgarii i Rumunii. Turniej rozpocznie się 9 września 2026 roku i skończą się 26 września w Mediolanie.

W turnieju wezmą udział 24 zespoły, które rywalizować będą w czterech grupach. Po cztery najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału. Biało-czerwoni, którzy bronią mistrzowskiego tytułu, spotkania fazy grupowej rozegrają w Warnie.