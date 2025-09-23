Nikola Grbić podzielił się tym od razu przed meczem Polska - Turcja! Ważne informacje dotyczące zdrowia siatkarzy

Polska - Turcja. Nikola Grbić powiedział wprost o stanie zdrowia polskich siatkarzy

Mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach zbliżają się do końca. Polscy siatkarze po trzech zwycięstwach w fazie grupowej i pewnym triumfie z Kanadą w 1/8 finału zameldowali się w ćwierćfinale turnieju. Niestety w trakcie ostatniego spotkania Nikola Grbić zdecydował się oszczędzić Tomasza Fornala, które miał drobne problemy ze zdrowiem.

- Tomek Fornal ma drobne problemy z plecami. Był do mojej dyspozycji, ale zdecydowałem inaczej - zdradził szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Na szczęście Grbić może odetchnąć z ulgą, ponieważ na pozycji przyjmującego ma do dyspozycji jeszcze Kamila Semeniuka i Artura Szalpuka. Pierwszy z nich wszedł od pierwszej akcji i spisał się fenomenalnie, do czego już przyzwyczaił wszystkich kibiców.

Nikola Grbić uspokaja kibiców! Wprost o zdrowiu siatkarzy przed meczem Polska - Turcja

Turcja to bez wątpienia wielka niespodzianka turnieju na Filipinach. Pokonali na swojej drodze do ćwierćfinału: Japonię, Libię, Kanadę oraz Holandię.

Grbić zwraca uwagę, że to nie będzie łatwa przeprawa.

- To będzie bardzo trudny mecz. Oni pokazali dużo jakości na tym turnieju - uważa Grbić. - Dla nich to jest najlepsza okazja historyczna, żeby zrobili najważniejszy wynik w historii Turcji i ja wiem, że oni będą grać najmocniej, jak to tylko możliwe. Grają bardzo mocno na zagrywce i w ataku. Poziom, który prezentują, jest dużo wyższy niż w trakcie Ligi Narodów - analizuje selekcjoner.

Na szczęście trener biało-czerwonych uspokoił wszystkich dookoła zdradzając, że na mecz z Turcją wszyscy siatkarze będą do jego dyspozycji.

- Nikt nie ma problemów zdrowotnych, wszyscy są do mojej dyspozycji - wyznał Serb w rozmowie z dziennikarzami.