O której mecz Polek o brązowy medal? Gdzie oglądać spotkanie o trzecie miejsce Ligi Narodów kobiet?

Reprezentacja Polski powalczy o brąz w Lidze Narodów

To nie był dzień reprezentacji Polski kobiet w rozgrywkach Ligi Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego o finał turnieju walczyły z Włoszkami, niestety błyskawicznie zostały sprowadzone na ziemię. "Biało-czerwone" w pierwszym secie zaprezentowały się z dobrej strony, jednak tylko w pierwszych kilku akcjach, z każdą kolejną minutą to Włoszki przejmowały inicjatywę i ostatecznie wygrały pierwszą partię do 18.

Kolejne dwie odsłony nie były kompletnie po myśli "biało-czerwonych", a gra w ataku oraz obronie rywalek była wręcz nie do sforsowania, co idealnie zostało przedstawione w końcowych wynikach. Drugi set ekipa z Magdaleną Stysiak na czele przegrała 16:25, natomiast w ostatniej partii wywalczyły o dwa oczka mniej.

Reprezentacja Polski zagra o brązowy medal #VNL2025 ❗️Niestety, w półfinałowym pojedynku Włoszki okazały się mocniejsze i to one zagrają w finale turnieju🏆 Włochy-Polska 3️⃣:0️⃣(25-18; 25-16; 25-14) #BePartOfThrFinals #vnlfinals #volleyballnationsleague #polskasiatkówka… pic.twitter.com/nDjtvFLshw— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 26, 2025

Mecz Polski o brązowy medal Ligi Narodów. Gdzie i o której oglądać spotkanie?

Polki mają przewagę nad rywalkami w Lidze Narodów, ponieważ wszystkie mecze rozgrywają przed własną publicznością. W ćwierćfinale Polki triumfowały nad Chinami, niestety w półfinale musiały przełknąć gorycz porażki w starciu z Włochami. To nie koniec emocji, ponieważ "biało-czerwone" zagrają jeszcze o brązowy medal. Przeciwnik jeszcze nie jest znany, ponieważ będzie to przegrana drużyna z drugiego półfinału Brazylia - Japonia.

Mecz Polski o brązowy medal odbędzie się w niedzielę, 27 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.

Mecz można oglądać na antenie Polsatu oraz Polsat Sport 1.