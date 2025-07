Polska – Włochy: O której mecz? Gdzie oglądać półfinał Ligi Narodów kobiet?

Polska – Włochy o finał Ligi Narodów w siatkówce kobiet

Polskie siatkarki staną w sobotę przed szansą na historyczny awans do finału Ligi Narodów. W półfinale turnieju rozgrywanego w łódzkiej Atlas Arenie zmierzą się z niepokonanymi od 27 meczów mistrzyniami olimpijskimi z Włoch. Polki trzeci rok z rzędu dotarły do finalnej czwórki Ligi Narodów. W dwóch poprzednich edycjach kończyły rywalizację na trzecim miejscu. W tym roku podopieczne Stefano Lavariniego celują w awans do wielkiego finału.

Biało-czerwone zapewniły sobie awans po zwycięstwie 3:2 nad Chinami. Tym razem zadanie będzie wyjątkowo trudne. Włoszki, prowadzone przez doświadczonego Julio Velasco, pozostają niepokonane od ubiegłego sezonu i dysponują szerokim składem, w którym – jak podkreślił trener Polek Stefano Lavarini – znajduje się ponad 30 zawodniczek na światowym poziomie.

– Wracamy do roli underdoga, co bardziej nam odpowiada. Musimy zagrać mądrze i bez presji. Włoszki są faworytem, ale zagramy przed naszą publicznością, co daje nam dodatkową siłę – zaznaczył Lavarini, na co dzień pracujący w lidze włoskiej.

Liga Narodów: Polki grają przed własną publicznością

Tegoroczny turniej finałowy rozgrywany jest w Atlas Arenie w Łodzi. Zawody Ligi Narodów cieszą się ogromnym zainteresowaniem i już od kilku dni wyprzedane są wszystkie bilety. Komplet publiczności będzie dopingował Polki w walce o wielki finał.

Fani, którzy nie zdołali kupić biletów na finały siatkarskiej Ligi Narodów z pewnością zasiądą przed telewizorami. Kibice wierzą, że w meczu Polska – Włochy uda się sprawić wielką sensację. Czy tak się stanie? Przekonamy się już dzisiaj!

Polska – Włochy w Lidze Narodów: Gdzie i o której oglądać mecz?

Mecz Polska – Włochy odbędzie się w sobotę, 26 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. Podopieczne Stefano Lavariniego i Włoszki wybiegną na boisko jako pierwsze. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.

Relacja na żywo z meczu Polska – Włochy zaplanowana została za portalu SuperSport.se.pl. Zapraszamy! Mecz można oglądać na antenie Polsatu oraz Polsat Sport 1.