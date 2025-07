Sprawa w zasadzie była jasna już kilka dni wcześniej. Grbić zapowiedział już po ostatnim meczu w Gdańsku z Francją (3:2), że do Chin chce zabrać piętnastkę, którą miał do dyspozycji na turnieju w Gdańsku. I takie właśnie podjął decyzje, czyli cała ekipa, którą miał ze sobą na ostatnim turnieju fazy zasadniczej LN wybiera się do Chin na walkę o medale tych rozgrywek. Przypomnijmy, że rok temu podopieczni Grbicia wywalczyli brąz LN, a dwa lata wcześniej wygrali tę imprezę. teraz na pierwszy ogień zmierzą się z Japończykami w walce o strefę medalową.

Nikola Grbić mówi o różnicy między śmiercią i życiem. Tak trener ocenił grę siatkarzy w Gdańsku

Jakub Kochanowski po zwycięstwie siatkarzy nad mistrzami olimpijskimi

Po zaciętym spotkaniu z Francuzami Grbić cieszył się, że mógł w tak trudnych warunkach sprawdzać podopiecznych przed zawodami w Państwie Środka. – Myślę, że każdy taki mecz to dobra rzecz dla nas przed ważnym spotkaniem, które mamy w Chinach. W Gdańsku miałem dużo pytań, ale teraz mam mniej, dużo mniej – mówił Grbić po zakończeniu turnieju Ligi Narodów w Ergo Arenie przed kilkoma dniami. – Nie jest to dużo rzeczy, ale musimy się poprawiać, starać się być lepsi w kilku elementach. Oczywiście nie mamy dużo czasu, ale myślę, że możemy przetrenować kilka rzeczy i się poprawić. Dobre jest to, że moi zawodnicy nie potrzebują trenować przez trzy tygodnie, żeby niektóre elementy robić lepiej.

Jest tylko kilka elementów, takich jak przyjęcie, jak wystawa, jak kilka małych rzeczy, które myślę, że mogą dać nam na przykład punkt wygrany więcej w każdym secie. A czasami to jest różnica jak między śmiercią i życiem – obrazowo mówił selekcjoner.

Ćwierćfinał Ligi Narodów siatkarzy: Polska – Japonia

Jakie są plany na następne dni reprezentacji?

W sobotę 26 lipca kadra leci do Chin, gdzie w Ningbo 31 lipca o 13.00 polskiego czasu zmierzy się z Japonią w ćwierćfinale Ligi Narodów. W pozostałych zmaganiach ćwierćfinałowych zmierzą się Brazylia z Chinami, Włochy z Kubą i Francja ze Słowenią. Jeśli Polacy przejdą pierwszą przeszkodę, w półfinale zagrają z lepszymi z pary Brazylia – Chiny.

Kadra siatkarzy na finały Ligi Narodów 2025