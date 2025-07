Bezzębna reprezentacja Polski z bolesną porażką w półfinale Ligi Narodów. Pełna dominacja Włoszek

Polska - Włochy: Relacja na żywo

Polskie siatkarki w walce o finał Ligi Narodów w łódzkiej Atlas Arenie w sobotę o godz. 16 zmierzą się z mistrzyniami olimpijskimi z Paryża - Włoszkami. Rywalki, triumfatorki rozgrywek w poprzednim roku, nie przegrały z rzędu 27 ostatnich oficjalnych spotkań. Biało-czerwone w nieco dramatycznych okolicznościach pokonały w środę Chinki 3:2 i po raz trzeci z rzędu znalazły się w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Ostatnie dwie edycje kończyły na najniższym stopniu podium.

W sobotę poprzeczka zostanie zawieszona jednak znacznie wyżej, bowiem po drugiej stronie siatki staną mistrzynie olimpijskie z Paryżu, które wygrały ostatnie 27 oficjalnych spotkań. Doświadczony argentyński trener Julio Velasco stworzył prawdziwą maszynę do wygrywania, a wartość włoskich siatkarek zna ich rodak, szkoleniowiec reprezentacji Polski Stefano Lavarini.

- W tym meczu wrócimy do naszej pozycji „underdoga”, co bardziej leży w naszej naturze i nam odpowiada. Włoszki mają serię 27 zwycięstw, do tego ponad 30 zawodniczek na naprawdę światowym poziomie. Musimy więc dobrze podejść do tego spotkania i starać się dać z siebie wszystko – przekonywał Lavarini, który na co dzień prowadzi czołowy włoski klub - Igor Gorgonzola Novara.

Polska - Włochy 0:3 (18:25, 16:25, 14:25)

Polska: Centka, Czyrniańska, Damaske, Grabka, Gryka, Jurczyk, Korneluk, Łukasik, Piasecka, Smarzek, Stysiak, Szczygłowska, Wenerska, Łysiak

Włochy: Antropova, Cambi, Danesi, De Gennaro, Degradi, Egonu, Fahr, Fersino, Giovannini, Gray, Nervini, Nwakalor, Orro, Sylia

Na żywo Liga Narodów siatkarek: Polska - Włochy Początek meczu Polska - Włochy o finał Ligi Narodów zaplanowano na 16:00. Relację przeprowadzimy na SuperSport.se.pl. Niespełna kwadrans do rozpoczęcia spotkania Polska - Włochy! "Biało-czerwone" mają szansę na awans do finału Ligi Narodów! Przed nami hymny obu państw! Czas na półfinały #VNL2025 🔥 już w pierwszym z nich zobaczymy reprezentację Polski, która zmierzy się z Włochami 💪 W drugim meczu spotkają się ze sobą Brazylia z Japonią ❗️



Z pewnością czekają nas wielkie emocje 🤩



Włochy-Polska ➡ początek o 1️⃣6️⃣:0️⃣0️⃣

📺 Transmisja ➡… pic.twitter.com/y4M0q8xS80 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 26, 2025 ZACZYNAMY! 1:0 Pierwsza akcja Czyrniańskiej! Mamy punkt! 2:0 KOLEJNY ATAK CZYRNIAŃSKIEJ! 3:0 Korneluk z punktowym blokiem! Co tutaj się dzieje! 4:0 STYSIAK! Znakomity atak po skosie! 5:3 Szkoda tej akcji, Polki miały szansę na skuteczny kontratak, ale błąd Czyrniańskiej przy obronie. 6:6 Koniec naszej przewagi... Atak Łukasik zatrzymany przez włoski blok... 9:7 Egonu skutecznie, ale nadal utrzymujemy przewagę! 10:10 Zmienia się wynik w tym meczu, jak w kalejdoskopie! Szykują się ogromne emocje! 11:13 Niestety nie wygląda to dobrze... Włoszki przejęły inicjatywę... 11:14 To nie była dobra akcja "biało-czerwonych"... Korneluk zablokowana... 12:14 Egonu w aut! Będzie sprawdzana ta akcja przez włoską ekipę... 12:15 Tym razem Egonu się nie pomyliła... Trzy punkty przewagi Włoszek. 13:15 Bardzo dobry atak Stysiak! 14:15 KORNELUK! Odrabiamy straty! 15:16 Nie tracimy tego punktu! Kolejny znakomity atak Korneluk! 15:19 Nie wygląda to dobrze... Zbliżamy się do końca tego seta i Włoszki mają cztery punkty przewagi... 16:21 Drugi czas Lavariniego... Włoszki coraz bliżej zwycięstwa tego seta... 16:22 Znakomita gra w obronie Włoszek... Polki tracą kolejny punkt... 17:24 Piłka setowa dla włoskiej ekipy... 18:25 Nieudana zagrywka Gryki i koniec pierwszego seta... 0:1 Egonu skutecznie rozpoczyna drugą partię. 0:3 Zaczyna się ten set identycznie, jak poprzedni, niestety rolę się odwróciły... 3:3 Mamy remis! Skuteczny blok Korneluk! 4:6 Fatalny serwis Korneluk... 4:8 Nie wygląda dobrze ta partia w wykonaniu Polek... 4:10 Tracimy kolejne punkty. Niemoc Polek w ofensywie... 6:12 Demonstracja siły włoskiej drużyny... "Biało-czerwone" pod ścianą... 7:12 Pojawiło się światełko w tunelu, skuteczna kiwka Czyrniańskiej! 7:14 Zatrzymana Stysiak... Przewaga Włoszek rośnie... 10:16 Jest blok Korneluk! 12:18 Włoszki atakują w aut! 14:18 As serwisowy Smarzek! 14:18 DAMASKE! Odrabiamy straty! 14:20 Zbliżamy się do decydującej fazy drugiego seta. 15:20 Błąd Włoszek! Punkt dla "biało-czerwonych"! 16:21 SMARZEK! Bardzo dobre wejście naszej reprezentantki! 16:24 Piłka setowa dla Włoszek... 16:25 Koniec drugiego seta... Polki w tarapatach... Wracamy do gry! Oby ten mecz się obrócił na stronę "biało-czerwonych"! 1:0 Od błędu rozpoczęły Włoszki. 2:2 Mamy remis! 2:3 Smarzek zatrzymana... 3:3 Środek, druga linia i mamy punkt! 6:6 Włoszki skończyły ten atak i mamy remis. 7:6 Smarzek! Skuteczny atak naszej zawodniczki! 9:9 Egonu po bloku. Ponownie mamy remis. 9:12 Znowu nie udało się popracować w defensywie... Tracimy kolejny punkt... 11:15 Stysiak kończy! Nie utrzymała tej piłki Egonu! 12:19 Stysiak zatrzymana... Cud może jedynie odwrócić losy tego spotkania... 12:22 Czyrniańska atakuje w aut... 13:23 Antropova... Zbliżamy się do końca tego spotkania... 13:24 Piłka meczowa dla Włoszek... 14:24 Atak w aut... Jeszcze nie kończymy tego spotkania... 14:25 Koniec tego spotkania. Włoszki w finale Ligi Narodów... To już wszystko na dziś z naszej strony. Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

