Polska - Holandia. Nikola Grbić wprost rzucił te słowa o rywalach! "Oni grali lepiej"

MŚ siatkarzy. Polska z kompletem zwycięstw w fazie grupowej!

Polscy siatkarze awansowali z pierwszego miejsca do fazy pucharowej mistrzostw świata! Stawką ostatniego meczu biało-czerwonych w grupie B było pierwsze miejsce w grupie. Rywalem wicemistrzów olimpijskich była Holandia, która także zanotowała zwycięstwa z Rumunią i Katarem.

Nie było łatwo!

W pierwszej partii reprezentacja Polski popełniała masę błędów, co wykorzystywali rywale, a Michiel Ahyi znakomicie zastąpił na pozycji atakującego nieobecnego na mistrzostwach świata Nimira Abdel Aziza. W kolejnych odsłonach mimo, że Holendrzy cały czas naciskali to rewelacyjnie z opresji wychodzili, główne za sprawą Kamila Semeniuka i Bartosza Kurka. Ostatecznie to zespół prowadzony przez Grbicia triumfował 3:1 i to oznacza, że uplasowali się na pierwszym miejscu w grupie B.

Polska - Holandia. Nikola Grbić docenił klasę rywali

Tuż po meczu na temat występu Polaków i Holendrów wypowiedział się Grbić. Serb nie krył radości, że rywale bardzo mocno napierali i walczyli o każdy punkt do samego końca meczu.

- Teraz oczywiście będziemy analizować rzeczy, które robiliśmy na boisku w ostatnich meczach i co musimy poprawić. Nie są to wielki zmiany, ale w kilku aspektach możemy być lepsi. Mowa przede wszystkim o bloku, obronie, czy rozegraniu wysokich piłek. Kiedy dobrze zagrywamy to nie wykorzystujemy kontrataków i dlatego musimy być bardziej efektywni - rozpoczął trener reprezentacji Polski.

- Bardzo się cieszę, że mieliśmy taki trudny mecz z Holandią. Nie jestem zdenerwowany, że w każdym secie byli nas tak blisko pod względem punktów. Grali bardzo dobrze i dużo lepiej niż w Lidze Narodów. Zagrywali naprawdę mocno. Pierwszy set był perfekcyjny w ich wykonaniu. My nie byliśmy słabi w tej partii, graliśmy okej, ale oni grali lepiej. To doświadczenie wykorzystamy na pewno w kolejnych meczach - podsumował Grbić.

Następny mecz reprezentacja Polski rozegra 20 września o godzinie 12:00. Ich rywalem będzie Kanada.