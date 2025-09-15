Awans Polaków na mistrzostwach świata! Katar zdemolowany przez biało-czerwonych

Polscy siatkarze pewni awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata! Biało-czerwoni zgodnie z oczekiwaniami pokonali Katar i 17 września z Holandią powalczą o pierwsze miejsce w grupie B. Pierwszy set był najbardziej wyrównany, jednak Polacy w samej końcówce weszli na wysokie obroty, a Katar zaczął popełniać coraz więcej błędów. Kolejne dwie partie także padły łupem biało-czerwonych, w trzeciej odsłonie ekipa pod wodzą Grbicia postawiła kropkę nad i!

i Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe