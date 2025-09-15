Awans Polaków na mistrzostwach świata! Katar zdemolowany przez biało-czerwonych

Polska - Katar. Relacja na żywo
Biało-czerwoni po zwycięstwie z Rumunią przybliżyli się do fazy pucharowej mistrzostw świata. Najmocniejszy rywal polskich siatkarzy - Holandia już są pewni gry w kolejnej rundzie. Jeśli podopieczni Nikoli Grbicia wygrają z Katarem to czeka ich walka o pierwsze miejsce w grupie B.
Polska - Katar 2:0 (25:21; 25:14 ;-:-)
Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk
Katar: Abunabot, Alkuwari, Bakry, Diagne, Georgiev, Ibrahim, Naji, Nassim, Oughlaf, Ribeiro, Sammoud, Sulaiman, Vasic, Widatalla.
Polska - Katar
Witamy w relacji na żywo z drugiego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata! Kolejnym rywalem "biało-czerwonych jest Katar. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:30. Zapraszamy!
Za chwilę rozpocznie się drugie spotkanie reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Nikola Grbić zdradził tuż przed meczem, że zostaną wprowadzone dwie zmiany: Kamil Semeniuk za Tomasza Fornala i Kewin Sasak za Bartosza Kurka (kapitan reprezentacji Polski mierzy się z drobnymi problemami zdrowotnymi).
Drugi mecz #MWCH z 🇶🇦 rozpoczną:— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 15, 2025
Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Marcin Komenda, Kewin Sasak, Jakub Popiwczak (L)
Powodzenia! pic.twitter.com/9QCY6XuOEk
Tym meczem biało-czerwoni mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej mistrzostw świata!
Przed nami hymny obu państw.
Obie ekipy są już na parkiecie. Zaczynamy!
Piłkę do gry wprowadzą Katarczycy.
1:0
Pewne przyjęcie i pierwszy pipe! Kamil Semeniuk!
2:1
Kolejna akcja tym razem Leon z lewego skrzydła! Potężny atak nie do obrony!
2:2
Waleed przecisnął się przez polski blok...
5:2
Znakomita zagrywka Leona i w kontrze Sasak spisuje się perfekcyjnie!
6:4
Huber myli się na zagrywce...
7:4
Perfekcyjnie przyjecie Popiwczaka i Kochanowski wbiła gwoździa po stronie Katarczyków!
7:7
Niespodziewanie mamy remis. As serwisowy Kataru...
9:7
Dobry serwis Semeniuka i wykorzystuję sytuację Leon!
9:8
Pape sprytnie przez środek. Do tej piłki nie zdążył "Piwko".
9:9
Mamy ponownie remis... Popiwczak z dużym błędem w przyjęciu...
9:10
Leon zablokowany! Pape wyczuł, co chce zrobić reprezentant Polski...
10:10
Kochanowski - Leon! Szczelny blok!
11:10
Kolejny blok w wykonaniu Leona!
12:10
Waleed kiwa w aut na nasze szczęście...
13:11
Sasak z prawego skrzydła!
13:13
Sasak zablokowany...
13:14
Abdallah i Katar wychodzi na prowadzenie... Przerwa dla Grbicia...
15:14
Leon z asem serwisowym! 125km/h!
16:15
Uff jest Kamil Semeniuk i mamy kolejny punkt!
17:16
Katar prezentuje się bardzo dobrze na tle reprezentantów Polski.
18:16
Uciekamy! Kolejny punktowy blok polskiego zespołu!
19:16
Błąd ustawienia Kataru! Kolejny punkt dla Polski!
19:17
Oughlaf pewnie z prawego skrzydła!
19:18
Robi się znowu niebezpiecznie! Oughlaf, jak zaczarowany!
20:18
Komenda zdołał sięgnąć piłkę i pewnie wbił gwoździa Kochanowski!
22:19
Błąd przejścia Katarczyków... To było bardzo niebezpieczne... Punkt dla Polski, ale trener Kataru będzie sprawdzał tę akcję...
23:19
Pape trafia w siatkę! Dwie piłki do końca seta!
24:19
Posypała się gra Katarczyków. Pierwsza piłka setowa dla Polski!
24:21
As serwisowy Kataru...
25:21
KONIEC! Huber kończy tę partię!
1:0
Zaczynamy drugiego seta od punktowego ataku Leona!
2:0
Blokiem zatrzymujemy Katarczyków!
3:0
Dobry początek biało-czerwonych! Trzy punkty przewagi!
4:0
As serwisowy Kamila Semeniuka!
4:1
Pape, w końcu przebija się przez polski blok...
5:1
Semeniuk! Co za skuteczny pipe!
6:1
HUBER! Katar bez szans!
7:2
Huber na zasięgu! Mamy kolejne oczko!
8:3
Katarczycy psują zagrywkę, kolejny punkt dla Polski.
9:3
As serwisowy LEONA!
11:4
Niesamowita skuteczność polskiego bloku!
12:5
Polacy uciekają rywalom!
14:7
Bakry zdołał uderzyć między dłonie polskiego bloku.
15:7
Na palce Leon i ze środka Kochanowski!
16:7
Dotknięta siatka przez Katarczyków! Pewnie zmierzamy po zwycięstwo!
17:7
Prawie zaskoczyła nas ta prosta piłka! Na szczęście Semeniuk uratował całą sytuację!
19:10
Myli się na zagrywce Leon.
21:10
Ściana nie do przebicia! Sasak do spółki z Kochanowskim!
21:13
Sasak zablokowany na prawej stronie...
23:14
Przekroczenie linii dziewiątego metra. Punkt dla Polski!
24:14
Szalpuk ze skuteczną kiwką! Piłka setowa!
25:14
As serwisowy Semeniuka! Koniec drugiej partii!
1:0
Kewin Saka rozpoczyna efektywnym atakiem trzecią partię!
1:2
Waleed po bloku z lewego skrzydła.
2:2
Huber! Pewnie między rękami Abdallaha!
4:4
Środek, druga linia i pewny punkt Semeniuka!
5:5
Nikola Wasić zahacza o polski blok.
6:5
Po ataku Kochanowskiego nie ma co zbierać! Piekielna siła!
7:5
Szalpuk z pipe'a! Powiększamy przewagę!
8:6
Katarczycy nie zdołali przebić piłki na drugą stronę! Kolejny punkt!
10:8
Semeniuk błyskawicznie odpowiada na atak Pape!
11:8
Waleed atakuje daleko w aut! Trzy punkty przewagi Polaków!
14:10
Jakubiszak zdobywa pierwszy punkt w tym meczu!
15:12
Myli się Szalpuk. Dotknął siatki przyjmujący...
18:14
Wasić obija polski blok.
19:14
Semeniuk! Znakomita kiwka Polaka!
20:15
Granieczny popisał się znakomitą obroną, a Semeniuk w swoim stylu skończył tę piłkę!
21:15
Szalpuk! Pokonał najwyższy blok Kataru!
23:17
Kuba Nowak!
24:18
Piłka meczowa dla Polaków!
25:19
KONIEC! Kewin Sasak kończy to spotkanie!
