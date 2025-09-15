Awans Polaków na mistrzostwach świata! Katar zdemolowany przez biało-czerwonych

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-15 16:55

Polscy siatkarze pewni awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata! Biało-czerwoni zgodnie z oczekiwaniami pokonali Katar i 17 września z Holandią powalczą o pierwsze miejsce w grupie B. Pierwszy set był najbardziej wyrównany, jednak Polacy w samej końcówce weszli na wysokie obroty, a Katar zaczął popełniać coraz więcej błędów. Kolejne dwie partie także padły łupem biało-czerwonych, w trzeciej odsłonie ekipa pod wodzą Grbicia postawiła kropkę nad i!

Polska - Katar

i

Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe

Polska - Katar. Relacja na żywo

Biało-czerwoni po zwycięstwie z Rumunią przybliżyli się do fazy pucharowej mistrzostw świata. Najmocniejszy rywal polskich siatkarzy - Holandia już są pewni gry w kolejnej rundzie. Jeśli podopieczni Nikoli Grbicia wygrają z Katarem to czeka ich walka o pierwsze miejsce w grupie B.

Polska - Katar 2:0 (25:21; 25:14 ;-:-)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Katar: Abunabot, Alkuwari, Bakry, Diagne, Georgiev, Ibrahim, Naji, Nassim, Oughlaf, Ribeiro, Sammoud, Sulaiman, Vasic, Widatalla.

Polska - Katar

Witamy w relacji na żywo z drugiego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata! Kolejnym rywalem "biało-czerwonych jest Katar. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:30. Zapraszamy!

Za chwilę rozpocznie się drugie spotkanie reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Nikola Grbić zdradził tuż przed meczem, że zostaną wprowadzone dwie zmiany: Kamil Semeniuk za Tomasza Fornala i Kewin Sasak za Bartosza Kurka (kapitan reprezentacji Polski mierzy się z drobnymi problemami zdrowotnymi).

Tym meczem biało-czerwoni mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej mistrzostw świata!

Przed nami hymny obu państw.

Obie ekipy są już na parkiecie. Zaczynamy!

Piłkę do gry wprowadzą Katarczycy.

1:0

Pewne przyjęcie i pierwszy pipe! Kamil Semeniuk!

2:1

Kolejna akcja tym razem Leon z lewego skrzydła! Potężny atak nie do obrony!

2:2

Waleed przecisnął się przez polski blok...

5:2

Znakomita zagrywka Leona i w kontrze Sasak spisuje się perfekcyjnie!

6:4

Huber myli się na zagrywce...

7:4

Perfekcyjnie przyjecie Popiwczaka i Kochanowski wbiła gwoździa po stronie Katarczyków!

7:7

Niespodziewanie mamy remis. As serwisowy Kataru...

9:7

Dobry serwis Semeniuka i wykorzystuję sytuację Leon!

9:8

Pape sprytnie przez środek. Do tej piłki nie zdążył "Piwko".

9:9

Mamy ponownie remis... Popiwczak z dużym błędem w przyjęciu...

9:10

Leon zablokowany! Pape wyczuł, co chce zrobić reprezentant Polski...

10:10

Kochanowski - Leon! Szczelny blok!

11:10

Kolejny blok w wykonaniu Leona!

12:10

Waleed kiwa w aut na nasze szczęście...

13:11

Sasak z prawego skrzydła!

13:13

Sasak zablokowany...

13:14

Abdallah i Katar wychodzi na prowadzenie... Przerwa dla Grbicia...

15:14

Leon z asem serwisowym! 125km/h!

16:15

Uff jest Kamil Semeniuk i mamy kolejny punkt!

17:16

Katar prezentuje się bardzo dobrze na tle reprezentantów Polski.

18:16

Uciekamy! Kolejny punktowy blok polskiego zespołu!

19:16

Błąd ustawienia Kataru! Kolejny punkt dla Polski!

19:17

Oughlaf pewnie z prawego skrzydła!

19:18

Robi się znowu niebezpiecznie! Oughlaf, jak zaczarowany!

20:18

Komenda zdołał sięgnąć piłkę i pewnie wbił gwoździa Kochanowski!

22:19

Błąd przejścia Katarczyków... To było bardzo niebezpieczne... Punkt dla Polski, ale trener Kataru będzie sprawdzał tę akcję...

23:19

Pape trafia w siatkę! Dwie piłki do końca seta!

24:19

Posypała się gra Katarczyków. Pierwsza piłka setowa dla Polski!

24:21

As serwisowy Kataru...

25:21

KONIEC! Huber kończy tę partię!

1:0

Zaczynamy drugiego seta od punktowego ataku Leona!

2:0

Blokiem zatrzymujemy Katarczyków!

3:0

Dobry początek biało-czerwonych! Trzy punkty przewagi!

4:0

As serwisowy Kamila Semeniuka!

4:1

Pape, w końcu przebija się przez polski blok...

5:1

Semeniuk! Co za skuteczny pipe!

6:1

HUBER! Katar bez szans!

7:2

Huber na zasięgu! Mamy kolejne oczko!

8:3

Katarczycy psują zagrywkę, kolejny punkt dla Polski.

9:3

As serwisowy LEONA!

11:4

Niesamowita skuteczność polskiego bloku!

12:5

Polacy uciekają rywalom!

14:7

Bakry zdołał uderzyć między dłonie polskiego bloku.

15:7

Na palce Leon i ze środka Kochanowski!

16:7

Dotknięta siatka przez Katarczyków! Pewnie zmierzamy po zwycięstwo!

17:7

Prawie zaskoczyła nas ta prosta piłka! Na szczęście Semeniuk uratował całą sytuację!

19:10

Myli się na zagrywce Leon.

21:10

Ściana nie do przebicia! Sasak do spółki z Kochanowskim!

21:13

Sasak zablokowany na prawej stronie...

23:14

Przekroczenie linii dziewiątego metra. Punkt dla Polski!

24:14

Szalpuk ze skuteczną kiwką! Piłka setowa!

25:14

As serwisowy Semeniuka! Koniec drugiej partii!

1:0

Kewin Saka rozpoczyna efektywnym atakiem trzecią partię!

1:2

Waleed po bloku z lewego skrzydła.

2:2

Huber! Pewnie między rękami Abdallaha!

4:4

Środek, druga linia i pewny punkt Semeniuka!

5:5

Nikola Wasić zahacza o polski blok.

6:5

Po ataku Kochanowskiego nie ma co zbierać! Piekielna siła!

7:5

Szalpuk z pipe'a! Powiększamy przewagę!

8:6

Katarczycy nie zdołali przebić piłki na drugą stronę! Kolejny punkt!

10:8

Semeniuk błyskawicznie odpowiada na atak Pape!

11:8

Waleed atakuje daleko w aut! Trzy punkty przewagi Polaków!

14:10

Jakubiszak zdobywa pierwszy punkt w tym meczu!

15:12

Myli się Szalpuk. Dotknął siatki przyjmujący...

18:14

Wasić obija polski blok.

19:14

Semeniuk! Znakomita kiwka Polaka!

20:15

Granieczny popisał się znakomitą obroną, a Semeniuk w swoim stylu skończył tę piłkę!

21:15

Szalpuk! Pokonał najwyższy blok Kataru!

23:17

Kuba Nowak!

24:18

Piłka meczowa dla Polaków!

25:19

KONIEC! Kewin Sasak kończy to spotkanie!

To już wszystko na dziś z naszej strony! Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

