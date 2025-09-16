Sebastian Świderski został zapytany o premie dla siatkarzy! Ogromna podwyżka!

Polscy siatkarze walczą o mistrzostwo świata!

Biało-czerwoni znakomicie rozpoczęli mistrzostwa świata na Filipinach. Wicemistrzowie olimpijscy zgodnie z planem triumfowali z Rumunią oraz Katarem. Choć w pierwszym z meczów zrobiło się gorąco w otwierającej partii, a wszystko za sprawą gry na przewagi, która zakończyła się szczęśliwie dla ekipy z Wilfredo Leonem w składzie.

"Trzeba do każdego rywala podchodzić z szacunkiem"

Kamil Semeniuk tuż po zwycięstwie z Katarem słusznie zauważył, że każde spotkanie jest na wagę złota.

- Cieszymy się ze zwycięstwa 3:0 bez znaczącej utraty sił. Czekamy na kolejnego rywala - Holandię. Będziemy się starać, żeby wygrać to spotkanie i zamknąć fazę grupową z kompletem zwycięstw oraz bez straty seta najlepiej, co pozwoli nam patrzeć w przyszłość w dalszą fazę turnieju - powiedział siatkarz.

Sebastian Świderski zdradził ile otrzymają siatkarze! Wymowny komentarz

Sebastian Świderski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" został wprost zapytany przez Łukasza Kadziewicza o pieniądze, jakie mogą otrzymać siatkarze za mistrzostwo świata.

- Premia została podniesiona o 50 proc. w porównaniu z tym, co było trzy lata temu - skomentował Świderski.

Według portalu "sport.pl", polscy siatkarze trzy lata temu otrzymali 5 milionów złotych, oznacza to, że po mistrzostwie świata na Filipinach siatkarze mogą liczyć na 50% wzrostu, co daje kwotę 7,5 miliona złotych!

Zanim jednak siatkarze zaczną dzielić się finansami muszą się zaprezentować z bardzo dobrej strony na Filipinach. 17 września Polacy o zwycięstwo w grupie B powalczą z Holandią.