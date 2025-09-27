Taka sytuacja nie miała miejsca od lat! Ogromny cios dla kibiców reprezentacji Polski

Pierwsza taka sytuacja od lat! Polacy w "małym finale" mistrzostw świata

Reprezentacja Polski siatkarzy od lat rozpieszczała swoich kibiców meldując się w finale mistrzostw świata. Biało-czerwoni nieprzerwanie od 2014 roku awansowali do finału czempionatu, z czego aż dwukrotnie sięgali po złoty medal tej imprezy, natomiast trzy lata temu musieli uznać wyższość Włochów w finale.

Brak finału na Filipinach. Polacy zagrają o brązowy medal

W półfinale polscy siatkarze nie mieli łatwego zadania, ponieważ mierzyli się z aktualnymi mistrzami świata. Choć gra po obu stronach siatki nie wyglądała najlepiej to w samych końcówkach lepiej prezentowali się Włosi. Biało-czerwoni bez Bartosza Kurka w składzie musieli pogodzić się z porażką i w niedzielę staną przed szansą wywalczenia brązowego medalu mistrzostw świata.

Niesamowita passa przerwana! Polacy mimo to, mogą zapisać się w historii

Polscy siatkarze od 2006 roku, za czasów Raula Lozano wspięli się do światowego topu. Kolejne imprezy to potwierdzały, niestety w 2010 roku biało-czerwoni nie mogli być zachwyceni z wyniku na mistrzostwach świata, ponieważ zajęli odległe miejsce poza najlepszą "10".

Tłuste lata polskiej siatkówki

Od 2014 roku polscy kibice mieli powody do radości, ponieważ te zwycięskie mistrzostwa świata rozpoczęły znakomitą serię. Polacy nieprzerwanie do 2022 roku meldowali się w finale czempionatu, co przyniosło dwa złote medale oraz jeden srebrny.

Pierwszy finał od lat bez biało-czerwonych

Porażka w półfinale z Włochami skreśliła szansę podopiecznych Nikoli Grbicia na podtrzymanie fenomenalnej passy, czyli miejsce w finale. Mimo to, wicemistrzowie olimpijscy mogą sięgnąć po brązowy medal, który będzie pierwszym w historii polskiej siatkówki krążkiem tego koloru na turnieju mistrzostw świata.