Te słowa o polskich siatkarzach poszły w świat. Trener Kanady nie zawahał się ani chwili!

Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale MŚ na Filipnach

Biało-czerwoni pokonali Kanadę w czterech setach i teraz zmierzą się z Turcją

Trener Kanady Dan Lewis nie szczędził komplementów Polakom. Co powiedział?

Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata na Filipinach po zwycięstwie nad Kanadą 3:1. Trener rywali Dan Lewis podkreślił, że mimo porażki jest dumny z zespołu i uznał biało-czerwonych za najlepszą drużynę globu.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 25:18, 23:25, 25:20, 25:14. W ćwierćfinale Polacy, prowadzeni przez Nikolę Grbica, zmierzą się w środę z Turcją, która w 1/8 finału wyeliminowała Holandię również 3:1.

Trener Kanady zachwyca się na temat Polski: Najlepszy zespół świata

„Polska była trudnym przeciwnikiem, to najlepszy zespół świata w tej chwili i wiedzieliśmy, że zwycięstwo wymagałoby, żebyśmy się wznieśli na wyżyny własnych możliwości” – powiedział Lewis w rozmowie cytowanej przez portal Volleyball.ca.

Szkoleniowiec dodał, że zadowolenie przyniosła mu postawa drużyny w kilku fragmentach meczu, zwłaszcza współpraca między doświadczonymi i młodszymi zawodnikami. „Jestem szczęśliwy i dumny z tego, jak chłopcy walczyli do końca, nie poddawali się” – zaznaczył.

Lewis wskazał również, że aby kanadyjska reprezentacja mogła wejść na wyższy poziom, potrzebne są częstsze występy jego siatkarzy w najlepszych ligach europejskich. Jak zauważył Volleyball.ca, kluczowa różnica między zespołami dotyczyła liczby błędów własnych. Kanadyjczycy pomylili się aż 35 razy, podczas gdy Polacy tylko 16.

Kiedy mecz Polska – Turcja w ćwierćfinale MŚ?

Turcy są jednym z objawień tegorocznych MŚ i wykorzystali rozstawienie w 1/8 finału, pokonując Holandię 3:1. Już przed rozpoczęciem meczu Polacy wiedzieli, że w ćwierćfinale czeka na nich Turcja, a spotkanie o półfinał MŚ odbędzie się w środę, 24 września. Albo o godzinie 9:30, albo o 14:00 czasu polskiego – na konkretny plan gier musimy poczekać do rozstrzygnięć w pozostałych meczach 1/8 finału, które zostaną rozegrane od niedzieli do wtorku.