Polska siatkarka zawiesza karierę. Ratuje życie brata, została dawcą szpiku

O decyzji siatkarki poinformował jej klub z Polic. "Katarzyna Partyka dawcą szpiku dla brata chorego na białaczkę. Zabieg już niebawem. Cały Chemik trzyma za was kciuki!" - napisano w mediach społecznościowych Chemika. 23-letnia rozgrywająca opowiedziała też trudną historię choroby brata Karola.

"W maju mój brat usłyszał diagnozę: ostra białaczka szpikowa. Po miesiącach spędzonych w szpitalu i długim leczeniu chemioterapią, przyszedł czas na ostatni etap w drodze do wyzdrowienia - przeszczep szpiku" - rozpoczęła Partyka.

Katarzyna Partyka odda szpik choremu bratu

"Karol obecnie przebywa w szpitalu, gdzie odbędzie się przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych, a ja zostałam przebadana i potwierdzona jako dawca. Przez kilka dni będę przyjmować leki, które powodują mobilizację komórek macierzystych ze szpiku do krwiobiegu, co umożliwia ich późniejsze pobranie. Komórki te, podane Karolowi, mają na celu odbudować jego układ krwiotwórczy, by organizm znów mógł produkować zdrową krew" - streściła założenia na najbliższy czas.

W efekcie czeka ją chwilowa przerwa od siatkówki, ale sport schodzi w takim momencie na dalszy plan, co potwierdził też prezes Chemika, Radosław Anioł.

- Jeśli chodzi o sportową absencję Kasi, która jest dla nas bardzo ważną siatkarką, to wymyślimy rozwiązanie, które pozwoli nam funkcjonować na starcie rozgrywek. Mamy już pomysł, jak zapewnić Chemikowi odpowiedni poziom sportowy podczas treningów i pierwszych meczów - zapewnił w klubowych mediach.

Kim jest Katarzyna Partyka, siatkarka Chemika Police?

Katarzyna Partyka trafiła do Polic pod koniec 2024 roku. Wcześniej kilka lat spędziła w Stanach Zjednoczonych, gdzie grała w akademickich drużynach - najpierw Uniwersytetu Long Beach, a następnie Uniwersytetu Wyoming, którego jest absolwentką. Studia łączyła z grą w siatkówkę, a po ich zakończeniu wróciła do Polski i związała się z Chemikiem.

W zeszłym sezonie 23-letnia rozgrywająca rozegrała 13 meczów w Tauron Lidze. Zdobyła w nich 29 punktów, z czego 7 bezpośrednio z zagrywki, choć nie taka jest jej rola na parkiecie. W najbliższym sezonie miała być mózgiem drużyny z Polic, ale dołączy do niej dopiero w trakcie rozgrywek.