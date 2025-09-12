Adam Małysz po latach znów pojedzie w wyścigu! Wyjątkowe zawody Red Bull Drift Masters w Warszawie

Adam Małysz powraca do rywalizacji, ale tym razem nie na skoczni, a za kierownicą.

Legendarny sportowiec weźmie udział w wyjątkowym Wyścigu Legend podczas Red Bull Drift Masters w Warszawie.

Czy Małysz odnajdzie się w tej roli i zachwyci fanów swoimi umiejętnościami na torze?

Adam Małysz na Red Bull Drift Masters w Warszawie. Zasady i uczestnicy Wyścigu Legend

2025 rok jest pełen adrenaliny dla Adama Małysza. Na początku kwietnia w ramach imprezy Red Bull Skoki w Punkt oddał pierwszy skok w zawodach od 14 lat, choć tylko na malutkiej skoczni K4, z kolei pięć miesięcy później "Orzeł z Wisły" przypomni sobie, jak to jest się ścigać podczas finałowych zawodów Red Bull Drift Masters w Warszawie. Małysz będzie jednym z uczestników specjalnego Wyścigu Legend rozgrywanego dodatkowo do głównej rywalizacji o mistrzostwo w driftingu.

- Od mojego ostatniego rajdu minęło już prawie 10 lat [Rajd Dakar 2016 - przyp. red.]. Później tylko prywatnie miałem drobne przygody tego typu, z kolei w zeszłym roku brałem udział w evencie we Wrocławiu, gdzie z Maćkiem Janowskim, Davidem Coulthardem i Kubą Przygońskim ścigaliśmy się na torze żużlowym. Świetnie bawiłem się wtedy, prowadząc po raz pierwszy samochód WRC2 - przyznał 47-latek w rozmowie z "Super Expressem".

Teraz jego maszyną - a także pozostałych legend - będzie buggy Polaris RZR Pro R Sport. To w nim będą ścigać się uczestnicy Wyścigu Legend. Jest ich ośmiu:

Carlos Sainz (Hiszpania)

David Coulthard (Wielka Brytania)

Adam Małysz (Polska)

Tadeusz Błażusiak (Polska)

Mattias Ekström (Szwecja)

Michał Kościuszko (Polska)

Timmy Hansen (Szwecja)

Johan Kristoffersson (Szwecja)

Na czym będzie polegać rywalizacja Małysza z resztą legend? W piątek (12 września) odbędą się kwalifikacje, które wyłonią cztery pary w pierwszym etapie sobotnich zawodów. W nich ściganie będzie już w parach, a decydujący będzie czas. Rywalizacja odbędzie się w systemie play-off, czyli każdy pojedynek będzie o dalsze "być albo nie być". Dalej przechodzi kierowca, który szybciej pokona trasę z przeszkodami. Jakie są kary?

Falstart: +5 s (do czasu przejazdu)

Potrącenie przeszkody: +5 s (do czasu przejazdu)

Ominięcie skoczni: +5 s (do czasu przejazdu)

Awaria auta z winy kierowcy: zakończenie kwalifikacji/dyskwalifikacja (jeśli w trakcie zawodów)

Polak walczy o mistrzostwo Red Bull Drift Masters. Kiedy zawody?

Wyścig Legend będzie jednak tylko dodatkiem do głównej rywalizacji, która wyłoni mistrza Red Bull Drift Masters 2025. Po raz trzeci finał sezonu odbędzie się na stadionie PGE Narodowym, a walkę o tytuł stoczą Irlandczyk Conor Shanahan i Polak Piotr Więcek. Faworyt polskiej publiczności traci do mistrza z 2023 r. 8 punktów, które postara się odrobić na specjalnie przygotowanym torze na największym obiekcie sportowym w Polsce.

Finał sezonu Red Bull Drift Masters rozpocznie się w piątek, 12 września, od kwalifikacji o godzinie 16:00. Po ich zakończeniu odbędą się kwalifikacje legend. Zawody w sobotę, 13 września, rozpoczną się o 15:00 (TOP 32). W przerwie między zmaganiami TOP 32 i TOP 16 rozpocznie się Wyścig Legend.