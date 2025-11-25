Roman Biliński w Formule 2! Oficjalne potwierdzenie, wielki krok w karierze Polaka

Roman Biliński trafił do F2! DAMS Lucas Oil nowym zespołem Polaka

Przed Romanem Bilińskim 14 rund, 28 wyścigów i szansa, która może otworzyć drzwi do motorsportowej elity. Polski kierowca ma zaledwie 21 lat, ale jego historia już teraz inspiruje. Od pierwszych chwil w kartingu przyciągał uwagę nie talentem, ale czymś znacznie rzadszym - wyjątkową dojrzałością, skupieniem i determinacją. To właśnie te cechy sprawiły, że zdobył trofeum Nigela Mansella, a jego droga na kolejne szczeble wyścigowej kariery nigdy nie była przypadkiem.

Od Ginetta Junior, przez brytyjską F4, aż po GB3, Roman zawsze przyspieszał wtedy, gdy inni zwalniali. Pojawiały się podia, zwycięstwa - w tym to szczególne dla niego, wywalczone już podczas drugiego weekendu startów na torze Spa-Francorchamps, miejscu uwielbianym przez największych kierowców w historii. Lata 2022–2024 były czasem nauki, rozwoju i ciężkiej pracy w Formule Regionalnej Mistrzostw Europy. A potem przyszedł przełom: początek 2024 roku i absolutnie dominujący występ we FROC - Formule Regionalnej w Oceanii. Sześć zwycięstw, pięć pole position, dwanaście podiów w piętnastu wyścigach - to sezon, w którym Roman pokazał, że nie tylko dorósł do wielkich wyzwań, ale też że potrafi dominować.

Sezon 2025 w FIA Formule 3 udowodnił dobitnie, że potrafi walczyć: podium w debiucie w Melbourne, drugie miejsce w Monako i spektakularne zwycięstwo w Monzy. To nie były przebłyski talentu. To była konsekwencja - wynik lat pracy, treningu i mentalnej siły, która wyróżnia mistrzów. Dlatego właśnie przejście Romana do DAMS Lucas Oil jest czymś więcej niż kolejnym etapem kariery. To naturalny krok w stronę najwyższego poziomu wyścigów FIA. To wejście na platformę, z której widać już tylko jeden kierunek - szczyt.

Roman Biliński komentuje 2. miejsce w GP Monaco oraz zwycięstwo Roberta Kubicy w 24h Le Mans

– Dołączenie do tak historycznego zespołu jak DAMS Lucas Oil to dla mnie prawdziwy zaszczyt. Formuła 2 to niesamowite wyzwanie i jestem gotowy dać z siebie wszystko, aby reprezentować zespół na najwyższym poziomie. W ciągu ostatnich kilku lat wiele się nauczyłem i nie mogę się doczekać, aby przekształcić to doświadczenie w wyniki na torze. Chciałbym podziękować DAMS Lucas Oil za danie mi tej szansy i za zaufanie – powiedział po podpisaniu kontraktu Roman Biliński.

2026 ma być rokiem, w którym Roman Biliński potwierdzi, że należy do grona najbardziej obiecujących kierowców swojego pokolenia. – Roman ma bardzo zrównoważony profil, jest szybki, inteligentny i konsekwentny. Jego tempo w Formule 3, szczególnie w sezonie debiutanckim, wyraźnie potwierdziło jego potencjał. Dołącza do DAMS Lucas Oil z ogromną energią i silną chęcią rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wspierania go w tym ważnym kroku w jego karierze – powiedział Charles Pic, Szef Zespołu DAMS Lucas Oil.