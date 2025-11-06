Robert Kubica walczy o mistrzostwo świata. Kiedy decydujący wyścig?

Robert Kubica w sobotę w Bahrajnie powalczy o tytuł mistrza świata WEC

Polski kierowca AF Corse razem z zespołem zajmują obecnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej

Kiedy oglądać finałowy wyścig długodystansowych mistrzostw świata WEC?

Kubica walczy o mistrzostwo świata. Ostatni wyścig w sobotę

W sobotę na Bahrain International Circuit w Sakhir odbędzie się finałowa runda wyścigowych mistrzostw świata World Endurance Championship (WEC). O tytuł w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar powalczy m.in. Robert Kubica, reprezentujący zespół AF Corse.

Po siedmiu rundach prywatna ekipa Ferrari, w której obok Kubicy startują Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson, zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, tracąc zaledwie 13 punktów do fabrycznego zespołu Ferrari. W rywalizacji prowadzi trio Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi i James Calado.

Kubica o walce o tytuł mistrza świata: Jesteśmy gotowi

Finałowy wyścig sezonu 2025 potrwa osiem godzin. W Bahrajnie do zdobycia będzie łącznie 39 punktów – 38 za zwycięstwo i 1 za pole position. To oznacza, że kwestia tytułu pozostaje otwarta, a AF Corse wciąż ma realne szanse na mistrzostwo.

– Jesteśmy gotowi na ostatni wyścig sezonu, choć tor w Bahrajnie jest specyficzny, mocno zużywa opony. Zarządzanie nimi będzie kluczowe. Dołożymy wszelkich starań, by wszystko zagrało jak najlepiej. To będzie trudny, ośmiogodzinny wyścig, ale daje wiele możliwości – podkreślił Robert Kubica.

Podobnego zdania jest jego partner z zespołu, Phil Hanson. – W Bahrajnie można zdobyć więcej punktów, więc w grze o tytuł liczy się kilka załóg, nie tylko my – zaznaczył Brytyjczyk.

O której godzinie oglądać wyścig WEC w Bahrajnie?

Bahrain International Circuit to nowoczesny tor o długości 5412 metrów, zaprojektowany przez Hermanna Tilke. Obiekt położony w sercu pustyni Sakhir słynie z szerokich prostych, ale też problemów z nawiewanym piaskiem, który przy silnym wietrze utrudnia jazdę.

Wyścig rozpocznie się w sobotę o godz. 12 czasu polskiego. Prognozy pogody przewidują temperaturę powietrza w granicach 28–30°C i brak opadów.