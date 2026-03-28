Andrzej Gołota przyleciał do Polski. Tak teraz wygląda. Niewiarygodne, co zrobił przed galą boksu

Wyjątkowe spotkanie dwóch legend polskiego boksu

Przed sobotnią galą Tymex Boxing Night w Oleśnicy Andrzej Gołota spotkał się twarzą w twarz z Wojciechem Bartnikiem

Na twarzach obu pojawił się szeroki uśmiech - ku radości kibiców

Andrzej Gołota gościem gali Tymex Boxing Night

Andrzej Gołota znów w Polsce i od razu zrobiło się głośno! Legendarny pięściarz w ostatnich dniach pojawiał się na sportowych wydarzeniach – był m.in. na meczach PKO BP Ekstraklasy oraz gali boksu w Krakowie. Tym razem zawitał do Oleśnicy na galę Tymex Boxing Night.

Już sama obecność Gołoty wzbudziła ogromne zainteresowanie kibiców. Podczas ceremonii ważenia w piątek (27 marca) były pretendent do mistrzostwa świata stanął na scenie i z bliska przyglądał się młodym zawodnikom, którzy dopiero budują swoje kariery.

Spotkanie twarzą w twarz dwóch legend

Największe emocje przyszły jednak na sam koniec wydarzenia. Organizatorzy przygotowali niespodziankę i zaprosili Gołotę do symbolicznego face-to-face z Wojciechem Bartnikiem.

Początkowo Gołota nie był przekonany do tego pomysłu. Widać było, że podchodzi do tego z dystansem, ale ostatecznie dał się namówić. Gdy stanął naprzeciwko Bartnika, na jego twarzy pojawił się uśmiech, a cała sytuacja miała bardziej symboliczny niż rywalizacyjny charakter.

Dla kibiców był to wyjątkowy widok – dwie wielkie postacie polskiego boksu twarzą w twarz. Wojciech Bartnik to przecież brązowy medalista olimpijski z Barcelony i wielokrotny mistrz Polski, który również zapisał się w historii tej dyscypliny.

Choć nie było mowy o żadnym powrocie do ringu, atmosfera zrobiła swoje. Fani mogli na chwilę cofnąć się w czasie i zobaczyć legendy, które przez lata budowały potęgę polskiego boksu.