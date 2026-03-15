Laura Grzyb walczy o mistrzostwo świata. Na żywo: Gdzie oglądać galę w Jastrzębiu-Zdroju?

Laura Grzyb walczy 15 marca o mistrzostwo świata IBO!

Gala KnockOut Boxing Night 44 odbywa się w jej rodzinnym Jastrzębiu-Zdroju.

Sprawdź, gdzie oglądać walkę Grzyb - Tuntsheni na żywo w dalszej części tekstu.

Laura Grzyb - Simamkele Tuntsheni: Transmisja na żywo, gdzie oglądać

W 2023 roku Laura Grzyb sięgnęła po pas mistrzyni Europy EBU, a rok później dołożyła do kolekcji tytuł IBO International. Najbliższy pojedynek będzie dla niej powrotem do boksu po ponad rocznej przerwie, podczas której z powodzeniem próbowała swoich sił w MMA, dwukrotnie wygrywając w klatce KSW w kwietniu i październiku 2025 r.! Do mieszanych sztuk walki weszła, ponieważ traciła nadzieje na upragnioną walkę o mistrzostwo świata w boksie. Ta w końcu nadeszła!

Walka Laura Grzyb - Simamkele Tuntsheni o mistrzowski pas IBO jest głównym punktem niedzielnej gali KnockOut Boxing Night 44 w Jastrzębiu-Zdroju. Na ważeniu uznana polska pięściarka jak zwykle zadbała o show, ale główne zadanie czeka ją w ringu. W rodzinnym mieście walczyła już o pas mistrzyni Europy, a teraz ma spełnić marzenia swoje i wszystkich polskich kibiców.

Transmisja z gali KBN 44 rozpoczęła się od godziny 20:10 w TVP Sport. Walka Polki zwieńczy wydarzenie, które można śledzić także online na stronie sport.tvp.pl. Przed Laurą Grzyb między linami zaprezentują się m.in.: Mateusz Bereźnicki (4-0, 1 KO), Ihosvany Garcia (15-0, 10 KO) oraz Kamil Gardzielik (19-1, 4 KO). Wydarzenie skomentują Kacper Bartosiak i Matuesz Hencel

Gala KBN 44 w Jastrzębiu-Zdroju - karta walk: