Legia Warszawa mistrzem Polski?! To może stać się już w ten weekend! Oto scenariusz

Polska Liga Boksu cieszy się wielką popularnością. Rozgrywki wróciły po 21 latach przerwy

Faworytem do zgarnięcia tytułu mistrza Polski jest warszawska Legia

Tytuł mogą zapewnić sobie już w ten weekend. Co dokładnie musi się wydarzyć?

Polska Liga Boksu: Legia Warszawa zostanie mistrzem Polski w ten weekend?

Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Legia Warszawa zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Polskiej Ligi Boksu z czteropunktową przewagą nad drużyną z Kielc. „Podchodzimy do tego z pokorą, ale też wiemy, jaką drużyną jest Legia Warszawa. Nie chciałbym jednak mówić, że w tej kolejce zapewnimy sobie tytuł” – powiedział w rozmowie z PAP trener Fiodor Łapin.

Szkoleniowiec zachowuje ostrożność, zwłaszcza że poprzednia kolejka przyniosła kilka niespodzianek. Legia przegrała w Ciechocinku z CKB Potężnie 8:10, a Concordia pokonała u siebie Rushh Kielce 10:8. Dzięki temu stołeczny zespół utrzymał przewagę w tabeli, ale rywale wciąż mają matematyczne szanse na końcowy triumf.

„Nie myślimy o fecie. Zaczekajmy jedną, dwie kolejki i wtedy zobaczymy. Może będą i premie” – dodał z uśmiechem Łapin.

O której godzinie mecz Legia Warszawa – Concordia Knurów?

Niedzielny mecz Legii z Concordią (godz. 20:10) będzie ostatnim występem warszawian przed własną publicznością w tym sezonie. Knurowianie są na fali wznoszącej – wygrali trzy kolejne spotkania. Trudne zadanie czeka także Rushh Kielce, który zagra w Wałbrzychu z trzecią w tabeli ekipą Imperium Boxing (godz. 11:00). Gospodarze triumfowali w czterech z pięciu dotychczasowych meczów domowych i w przypadku zwycięstwa zrównają się punktami (16) z drużyną z Kielc.

Reaktywowane w marcu rozgrywki PLB, w których rywalizuje osiem drużyn, mają zdaniem Łapina kluczowe znaczenie dla rozwoju krajowego boksu. „Nie tak dawno wielu utalentowanych pięściarzy wycofywało się z boksu, bo nie mieli z czego żyć. Liga daje im szansę, by się utrzymać, rozwijać i trafić do kadry” – podkreślił trener Legii.

Jego zdaniem liga wciąż potrzebuje czasu, by odzyskać dawny blask, ale pierwsze efekty są widoczne. „Kibice muszą poznać zawodników i przekonać się do tej formuły. Przerwa między starą ligą a obecną była długa, więc potrzebujemy cierpliwości. Myślę, że PLB ma potencjał, by przywrócić polskiemu boksowi dawną świetność” – podsumował Fiodor Łapin.