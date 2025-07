Manny Pacquiao wraca na ring. O której godzinie oglądać jego walkę?

O której godzinie oglądać walkę Pacquiao – Barrios?

W nocy z soboty na niedzielę w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas Manny Pacquiao zmierzy się z Mario Barriosem w walce o mistrzostwo świata federacji WBC w wadze półśredniej. 46-letni Filipińczyk wraca na ring po czterech latach przerwy. Były mistrz świata w ośmiu kategoriach wagowych deklaruje, że nie jest to walka pożegnalna, a pełnoprawny powrót do zawodowego boksu. Jak podkreśla, nie określa daty zakończenia kariery. – Bukmacherzy nie widzą mnie jako faworyta? To już mi się wcześniej zdarzało – stwierdził Pacquiao.

Filipińczyk ma szansę zostać pierwszym zawodnikiem, który zdobędzie pas mistrza świata po wprowadzeniu do Galerii Sław Boksu. To możliwe dzięki nowym przepisom World Boxing Council, pozwalającym byłym mistrzom natychmiastowo walczyć o tytuł po wznowieniu kariery.

Jego rywal, 30-letni Amerykanin Mario Barrios, przyznał, że czuje się zaszczycony możliwością pojedynku z legendą. – To będzie walka w stylu „albo zabijesz, albo sam zginiesz”. Ale teraz to mój czas – podkreślił.

Pacquiao – Barrios: Na jakim kanale transmisja?

Pacquiao ostatnią walkę stoczył w sierpniu 2021 roku, przegrywając na punkty z Yordenisem Ugasem. W ostatnich latach poświęcił się polityce – był senatorem Filipin, a w 2022 roku zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. W maju ogłosił powrót na ring i rozpoczął treningi pod okiem Freddiego Roacha w Los Angeles.

Manny Pacquiao zadebiutował zawodowo w styczniu 1995 roku. Jego kariera sportowa trwa już 30 lat – dłużej niż żyje jego rywal. Jeśli zwycięży w Las Vegas, pobije własny rekord – już teraz jest najstarszym mistrzem wagi półśredniej w historii.

Prawa do transmisji gali Pacquiao – Barrios ma TVP Sport. Początek zaplanowano na godzinę 2:00. Starcie będzie czwartą walką transmitowaną przez TVP. Pojedynek Pacquiao – Barrios powinien rozpocząć się około godziny 5:00. Retransmisja na kanale TVP Sport o 13:00 w niedzielę, 20 lipca.