Nie żyje żona polskiego mistrza boksu. Zmarła w 7. miesiącu ciąży. Ruszyła zbiórka

Nie żyje żona polskiego mistrza boksu, Aleksieja Sewostjanowa

Świat polskiego sportu pogrążył się w żałobie. Nie żyje żona Aleksieja Sewostjanowa, aktualnego Mistrza Polski w boksie olimpijskim. Kobieta zmarła nagle w 7. miesiącu ciąży, a przyczyną był atak serca. Lekarzom udało się uratować dziecko, ale sytuacja rodziny jest dramatyczna.

Dramat rozegrał się niespodziewanie. Aleksiej Sewostjanow, utalentowany pięściarz mający na swoim koncie m.in. triumf w turnieju im. Feliksa Stamma czy Złote Rękawice USA, z dnia na dzień został samotnym ojcem.

O szczegółach tragedii poinformowała w poruszającym wpisie Aleksandra Sidorenko, utytułowana pięściarka i przyjaciółka rodziny. – Aleks zadzwonił do mnie rano, że nie będzie go na treningu, bo jedzie z żoną do szpitala. Po południu dostałam wiadomość, że „potrzebuje kilku dni”, bo żona umarła – relacjonuje Sidorenko.

Przyczyną śmierci był atak serca. Kobieta osierociła starszą córkę Alinę oraz nowonarodzoną Sofię. Dziewczynka przyszła na świat w ostatniej chwili, w 29. tygodniu ciąży. Jako wcześniak wymaga teraz specjalistycznej opieki.

Zbiórka na rzecz Aleksieja Sewostjanowa

Sytuacja wymaga od Aleksieja całkowitego poświęcenia. Jego marzenia o medalu olimpijskim i dalszym rozwoju kariery sportowej zeszły na dalszy plan. – Niestety jego kariera w tej chwili się skończyła. Teraz musi być jak najczęściej przy małej Sofii, nosić ją na rękach, przytulać, mówić do niej. To jest kluczowe dla jej stanu fizycznego i emocjonalnego – tłumaczy Sidorenko, podkreślając, że dziewczynka nigdy nie pozna dotyku swojej mamy.

W obliczu tak ogromnej tragedii środowisko bokserskie pokazało wielkie serce. Ruszyła zbiórka funduszy na pomoc dla Aleksieja, który jest opisywany przez bliskich jako człowiek wyjątkowo dobry, skromny i uczciwy.