Pokonała Julię Szeremetę w finale igrzysk olimpijskich. Pilne ogłoszenie ws. Lin Yu-ting

MŚ w boksie: Lin Yu-ting nie wystartuje!

Tajwańska pięściarka Lin Yu-ting, złota medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu i pogromczyni Julii Szeremety w finale, nie weźmie udziału w rozpoczynających się w tym tygodniu w Liverpoolu mistrzostwach świata. Mimo że – jak zapewnia jej trener Tseng Tzu-chiang – zawodniczka poddała się obowiązkowemu testowi płci, jej federacja nie otrzymała odpowiedzi od World Boxing. Informację potwierdziła tajwańska Centralna Agencja Informacyjna.

W Liverpoolu zabraknie także drugiej mistrzyni olimpijskiej – Algierki Imane Khelif. W odróżnieniu od Lin odmówiła wykonania testu, odwołując się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. CAS nie dopuścił jednak jej wniosku do rozpatrzenia przed startem imprezy. Wcześniej Khelif nie mogła wystąpić również w Eindhoven Box Cup.

Nowe testy płci od World Boxing

Nowe przepisy dotyczące testów płci World Boxing wprowadziła pod koniec maja po kontrowersjach wokół obu zawodniczek, które nie zostały dopuszczone do MŚ w 2023 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA). MKOl uznał wówczas decyzję za arbitralną i dopuścił pięściarki do igrzysk, ale konflikt z IBA zakończył się wykluczeniem organizacji z ruchu olimpijskiego.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, federacje narodowe muszą przed zgłoszeniem zawodników przedstawić certyfikat określający płeć chromosomową. Testy dla kobiet obowiązują od MŚ w Liverpoolu, w męskich kategoriach zostaną wdrożone od 2026 roku.

Mistrzostwa świata w boksie: Polki zaliczyły już testy

Polski Związek Bokserski poinformował, że wszystkie reprezentantki przeszły badania w sierpniu i uzyskały wymagane certyfikaty. W składzie znalazły się m.in. Julia Szeremeta (57 kg), Aneta Rygielska (60 kg) i Agata Kaczmarska (+80 kg). Polską kadrę mężczyzn tworzą m.in. Jakub Słomiński (50 kg) i Oskar Kopera (+90 kg). Pierwsze walki mistrzostw odbędą się w czwartek, finały zaplanowano na 14 września.

