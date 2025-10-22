Legenda boksu przebadana od stóp do głów w Katowicach. Anthony Joshua przyjął zaproszenie Jakuba Chyckiego

Chycki, który trafił do teamu Usyka przed jego pierwszą potyczką z Tysonem Furym, odpowiada za przygotowanie motoryczne Ukraińca. - Kuba to szalony umysł. To polski gangster! Bardzo niebezpieczny facet, cały czas jest cichy, jest jak zabójca - powiedział swego czasu Usyk o Chyckim.

Teraz ten szalony umysł z Polski rozpoczął współpracę z Joshuą. Brytyjczyk przyjął jego zaproszenie, stając się częścią projektu "Zaburzenia funkcji bariery krew-mózg w kontekście aktywności fizycznej, nawodnienia i łagodnych pourazowych uszkodzeń mózgu (mTBI). Strategia zdrowia mózgu zawodników sportów walki".

Joshua spędził w Katowicach dwa dni i była to jego pierwsza z czterech zaplanowanych wizyt, które umożliwią pozyskanie wartościowych danych i wspomogą zespół badawczy. "To niezwykłe i inspirujące jak zaciera się granica między treningiem sportowym, badaniami naukowymi a rozwojem technologii wspierających zdrowie i rozwój kariery zawodników" - czytamy na oficjalnym koncie AWF Katowice na Instagramie.

Joshua, który ostatni pojedynek stoczył we wrześniu ubiegłego roku (przegrał przed czasem z Danielem Dubois), wkrótce powinien wrócić na ring. - Planujemy walkę pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, a potem starcie z Furym - zdradził Eddie Hearn, promotor Brytyjczyka.

