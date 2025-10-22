"Jedna z najlepiej zorganizowanych walk w historii". Pochwały od samego prezydenta po pojedynku Mateusza Masternaka

Masternak początkowo miał się bić z aktualnym wtedy mistrzem Europy Leonardo Mosqueą, ale Francuz z powodu problemów zdrowotnych zrezygnował z pasa. Prezydent EBU w otwartym liście rozesłanym do wszystkich zrzeszonych organizacji zdradził, że w efekcie wśród kandydatów do walki z Polakiem, czyli oficjalnym pretendentem, znaleźli się Gaetan N'Tambwe, Seydi Coupe, Armend Xhoxhaj oraz Artur Mann.

Mateusz Masternak został mistrzem Europy, ale chce więcej! Piękne słowa Mastera po efektownej wygranej

Kulisy wyboru rywala dla Mateusza Masternaka na galę w Zakopanem

Każdy z nich, z różnych powodów, wypadł z gry i ostatecznie do Zakopanego przyjechał wspomniany Djeko. Belg imponował warunkami fizycznymi, ale boksersko nie był w stanie zagrozić Masternakowi, który wygrał przez nokaut w 7. rundzie.

"Joel Djeko może nie wydawał się najlepszym wyborem, ale był gotów przyjąć wyzwanie, a jego rekord nie był zły. Ponieważ jednak pojedynek sprawiał wrażenie nierównego, zdecydowałem się wziąć odpowiedzialność za jego nadzór i udałem się do Zakopanego – znanego i pięknego ośrodka narciarskiego w Polsce" - napisał Stucki.

Pochwały po gali w Zakopanem. "Była to prawdopodobnie jedna z najlepiej zorganizowanych walk EBU w historii"

Prezydent EBU obawiał się zatem o przebieg starcia, ale już po wszystkim nie szczędził miłych słów w kierunku organizatorów.

"Wydarzenie odbyło się w formie gali z kolacją w sali balowej luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu SPA i było znakomicie przygotowane – wszystko przebiegło punktualnie i bezbłędnie. Zarówno promotor, jak i lokalna komisja (Polska Unia Boksu) wykonali świetną pracę. Była to prawdopodobnie jedna z najlepiej zorganizowanych walk EBU w historii. Sam pojedynek był wyrównany, choć Masternak wygrał prawie wszystkie rundy nieznaczną przewagą, aż w końcu znokautował przeciwnika w siódmej rundzie. Mogę więc stwierdzić, że byłem świadkiem bardzo dobrze zorganizowanego, wyrównanego i ciekawego pojedynku, mimo że proces jego zatwierdzenie był trudny" - dodał Stucki w liście.

Mateusz Masternak wprost o porażce Tomasza Adamka. Mocne słowa! W tej kwestii wyglądał fatalnie